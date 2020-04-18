AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

إصابات كورونا تقترب من 20 ألف حالة في أفريقيا.. والوفيات تتخطى الـ 1000

السبت 18/أبريل/2020 - 03:29 م
فيروس كورونا فى أفريقيا
فيروس كورونا فى أفريقيا
Advertisements
أمينة الدسوقى
يواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره فى دول القارة الأفريقية حيث سجلت القارة 19,895 إصابة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 1,017 حالة وتعافى 4642 حالة  وذلك وفقا لإحصائيات مركز الاتحاد الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

يأتى ذلك فى الوقت الذي اتخذت فيه دول القارة الأفريقية مزيدا من الإجراءات الاحترازية والتى من بينها مد حظر التجوال وتعليق الدراسة فى المدارس والجامعات وأيضا إغلاق المساجد والكنائس ودور العبادة وتعليق الطيران الدوفة، وعدم ممارسة أى نشاطات جماعية فى رمضان وذلك لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وعالميا وصلت عدد الاصابات بفيروس كورونا إلى 2,3 مليون حالة حول العالم ووصول الوفيات حول العالم ل 154 ألف وفاة ، وتعافى 581 ألف حالة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الرذاذ أقوى من الرصاص.. كورونا يفعل بالعرب وأفريقيا ما لم تفعله الحروب

أرقام مرعبة.. فرانس برس تكشف حصيلة وفيات كورونا في أوروبا

كورونا يواصل اجتياح إيران ..ارتفاع كبير في الإصابات والوفيات خلال 24 ساعة

هذه الدول لم تسجل وفيات بفيروس كورونا رغم وجود إصابات.. تعرف عليها

بعد تسجيل 13814 إصابة.. الخريطة الكاملة لانتشار فيروس كورونا في أفريقيا.. مستند

كندا تسجل 1359 إصابة و89 وفاة جديدة بفيروس كورونا

ترشيحاتنا

حشود الأمريكان تملأ شواطئ فلوريدا رغم ارتفاع معدل إصابات كورونا ..صور

#الكليات_العملية يتصدر تويتر.. ومغردون: قرار وزير التعليم العالي يحتاج إلى إعادة نظر

بسبب «سكر بزيادة».. حمل نانسي عجرم يثير الجدل

مفيش درجات والاعتماد على الرسوب أو النجاح فقط.. تفاصيل قرار استبدال امتحانات الجامعات بالأبحاث

تصدرت التريند.. 20 صورة من عقد قران ياسمين صبرى وأحمد أبو هشيمة

كارثة.. تجمعات شبابية وحفل شواء على أحد شواطئ الغردقة.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالكاجول.. هنا الزاهد تبهر الجمهور في آخر ظهور لها

كارثة.. تجمعات شبابية وحفل شواء على أحد شواطئ الغردقة.. صور

رغم تحذيرات كورونا.. المواطنون يتزاحمون أمام مكاتب الكهرباء بكفر الزيات لشحن كروت.. صور