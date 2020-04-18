إصابات كورونا تقترب من 20 ألف حالة في أفريقيا.. والوفيات تتخطى الـ 1000

يواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره فى دول القارة الأفريقية حيث سجلت القارة 19,895 إصابة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 1,017 حالة وتعافى 4642 حالة وذلك وفقا لإحصائيات مركز الاتحاد الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها.





يأتى ذلك فى الوقت الذي اتخذت فيه دول القارة الأفريقية مزيدا من الإجراءات الاحترازية والتى من بينها مد حظر التجوال وتعليق الدراسة فى المدارس والجامعات وأيضا إغلاق المساجد والكنائس ودور العبادة وتعليق الطيران الدوفة، وعدم ممارسة أى نشاطات جماعية فى رمضان وذلك لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.



