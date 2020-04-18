أبرز مطالب طلاب الكليات العملية بعد قرار "الاعلى للجامعات"

يتساءل الكثيرون من طلاب الفرق النهائية حول قرار المجلس الاعلي للجامعات اليوم، ما موقفهم من الامتحانات بعد القرار الذى ينص على : تؤجل الامتحانات التي كان مقررا عقدها في نهاية الفصل الدراسي الثاني لإجتياز مقررات هذا الفصل لحين إنتهاء فترة تعليق الدراسة.





رصد صدي البلد آراء طلاب الفرقة النهائية للكليات العملية حول قرار المجلس الاعلي للجامعات.





قال مصطفي عابدين طالب بكلية الطب الفرقة النهائية إن قرار المجلس الأعلى للجامعات لم يراع استثنائية بعض الحالات، كطلاب الفصل الأخير بكلية الطب البشري.













واوضح مصطفي، نصّ القرار على تأجيل التقييم للجزء العملي إلى ما بعد تعليق الدراسة، علمًا بأننا -تبعًا لنظام وخطة التعليم بالكلية- سبق وأن تم تدريبنا وتقييمنا عدة مرات في فصول تعليمية مختلفة على ذات المهارات العملية (دون نقصان أو زيادة)، وأن تأجيل التخرج لأجل إختبار قد تمت إعادته ٥ مرات عبر سنوات التعليم، وما يترتب على ذلك من تعطيل لمخرجات هذا العام من الأطباء البشريين -في ظل احتياج الدولة إليهم مع العلم، أن التعليم الطبي العملي يعتمد على التفاعل مع المرضى المزمنين، الّذين يتعاملون بدورهم مع عدد من طلاب الكليات المختلفة في ظل أوضاعهم الصحية واتسامهم بضعف المناعة مما يشكل خطرًا على كلا الطرفين (الطلاب والمرضى) ويخلقُ مشكلة أخلاقية بتعريض المرضى والطلاب للخطر لأجل إمتحان لا يقيم أي مهارة جديدة لم تُختبَر.

وأشار انه بالإمكان تعويض اختباراتنا العملية بالتقييم المستمر خلال سنة الامتياز المصممة -بالأساس- كسنة تدريب عملية.





وأضيف، أن وضع ٣٠ إبريل كتاريخ لانتهاء التعليم الإلكتروني لم يضع بالحسبان كون الفصل الدراسي بكلية الطب لجامعتنا يبدأ بشكل متأخر في ١٥ مارس، ونظرًا لأن تعليق الدراسة بدأ منذ ذلك الحين، وأن الانتقال إلى منصة تعليم الكترونية تطلب اعدادات دامت قرابة الـ٣ أسابيع، فإن التعليم لم يبدأ بشكل فاعل إلا مع بداية أبريل؛ مما يثير تساؤلات عن قيمة المردود العلمي المتوقعة من فصل دراسي دام ٣ أسابيع سنتأخر بسببه في التخرج إلى وقت غير معلن.









وأكد ما يسبب ضبابيةً في المشهد، هو عدم الاستفاضة في شرح وضع الخريجين من طرف المجلس الأعلى للجامعات بالمقارنة مع نظام المنتقلين فلا علم لنا إن كنا سنجري إخباراتنا عبر الإنترنت أو تبعًا لقواعد التباعد الإجتماعي.









ومن جانبه قال محمد خالد طالب بكلية حاسبات ومعلومات الفرقة الرابعة اذا كان لا مفر من وجوب امتحان الطالب الخريج فكان يجب وضع الية لامتحان الطالب اونلاين بدلا عن تعليق كل اماله وطموحاته بمستقبل لا نعلم عنه شئ كان يجب ان تراعى الحالة النفسية للطلبه كلهم فما حدث من خلل في منظومة التعلم عن بعد فذلك قد تأثر بيه الجميع ليس فئة بعينها

وأضاف نحن كليه عمليه شغالين تاسكات ومشاريع من تاني او تالت اسبوع دراسه وهناك حلول كثيرة عوضا عن ذلك فمن الممكن الاكتفاء بمشروع التخرج اللي يوضح حصيلة الطالب العمليه والاكتفاء بالمشاريع التي اجريناها طوال التيرم

وقال عمر عادل طالب بالفرقة الرابعة بكلية الحاسبات والمعلومات جاءت القرارت في صالح طلاب النقل ولم تحدد مصير الطلاب الخريجين حتي لم يتم الاعلان عن كيفية امتحانتهم وتم تأجيلها لاجل غير مسمي لذلك نطالب بعمل مشروع او امتحانات اونلاين .





ووضح طالب بكلية الهندسة بالفرقة النهائية ان التعليم الاون لاين فاشل وبالشكل دا بيلزمنا بمنهج المفروض بندرسه فالظروف العاديه وعايزنا نمتحن في ظروف غير عاديه مع ان الوضع استثنائي يلزمله قرارات استثنائيه.



