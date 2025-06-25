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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بهذه الأطعمة.. ودع الكوليسترول الضار ونظف شرايينك واحمي قلبك

ودع الكوليسترول الضار ونظف شرايينك وأحمي قلبك..بتناول 5 أطعمة طبيعية
ودع الكوليسترول الضار ونظف شرايينك وأحمي قلبك..بتناول 5 أطعمة طبيعية
أسماء عبد الحفيظ

الكوليسترول الضار LDL هو العدو الصامت لصحة القلب والشرايين، ارتفاع مستوياته قد يؤدي إلى تراكم الدهون داخل الأوعية الدموية، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب و يصيب أيضا بتصلب الشرايين، والسكتات الدماغية.

5 أطعمة خارقة تحمي القلب وتحافظ على الشرايين وتخفض الكوليسترول الضار

 لكن الخبر السار هو أن بعض الأطعمة الطبيعية تمتلك قدرة مذهلة على خفض الكوليسترول وتنظيف الشرايين بشكل طبيعي وآمن.

إليك 5 أطعمة خارقة يمكنها أن تُحدث فرق حقيقي في الصحة القلبية

ودع الكوليسترول الضار ونظف شرايينك وأحمي قلبك..بتناول 5 أطعمة طبيعية  

1. الأفوكادو كنز الدهون الصحية

الأفوكادو غني بالدهون غير المشبعة الأحادية التي تخفض الكوليسترول الضار وترفع الكوليسترول الجيد (HDL). كما يحتوي على ألياف تساهم في التخلص من الدهون الزائدة في الجسم. تناول نصف ثمرة يوميًا يساهم في دعم صحة قلبك.

 2. المكسرات حفنة يومية تحمي شرايينك

اللوز، الجوز، البندق والفستق مليئة بأحماض الأوميغا 3 ومضادات الأكسدة التي تقلل الالتهابات وتمنع تراكم الدهون في الشرايين. حفنة صغيرة غير مملحة يوميًا تعادل جرعة وقائية لقلبك.

ودع الكوليسترول الضار ونظف شرايينك وأحمي قلبك..بتناول 5 أطعمة طبيعية  

 3. الخضروات الورقية المكنسة الطبيعية للشرايين

السبانخ، الجرجير، الكرنب والخس تحتوي على نترات طبيعية تقلل ضغط الدم وتحسن تدفق الدم. كما أنها غنية بالألياف التي تساهم في خفض الكوليسترول. أضفها لوجباتك اليومية كسلطة أو مكون في العصائر الخضراء.

4. الثوم مضاد حيوي طبيعي للقلب

الثوم يحتوي على مركب الأليسين، والذي يساعد على خفض ضغط الدم وتقليل مستويات الكوليسترول الضار، بالإضافة إلى تحسين مرونة الأوعية الدموية. تناوله نيئًا أو مفرومًا فوق الأطعمة يعزز فوائده.

ودع الكوليسترول الضار ونظف شرايينك وأحمي قلبك..بتناول 5 أطعمة طبيعية  

 5. التوت والعنب الأحمر درع من مضادات الأكسدة

هذه الفواكه الغنية بمركبات الفلافونويد والريسفيراترول تعمل على تقليل الالتهابات ومنع أكسدة الكوليسترول، وهي السبب الرئيسي في تراكمه داخل الشرايين. كوب من التوت أو حفنة من العنب يوميًا تعزز صحة قلبك وتحافظ على شباب شرايينك.

نصيحة 

لا يكفي تناول هذه الأطعمة فقط، بل يجب مرافقتها بنمط حياة صحي:

  • مارس الرياضة بانتظام
  • تجنّب الدهون المشبعة والمهدرجة
  • ابتعد عن التدخين
  • وراقب وزنك وضغط دمك باستمرار
الكوليسترول الضار العدو الصامت لصحة القلب والشرايين المكسرات السبانخ الثوم التوت الكوليسترول الجيد لصحة القلب والشرايين تراكم الدهون خطر الإصابة بتصلب الشرايين 5 أطعمة خارقة تحمي القلب وتحافظ على الشرايين وتخفض الكوليسترول الضار

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بهذه الأطعمة.. ودع الكوليسترول الضار ونظف شرايينك واحمي قلبك

ودع الكوليسترول الضار ونظف شرايينك وأحمي قلبك..بتناول 5 أطعمة طبيعية
ودع الكوليسترول الضار ونظف شرايينك وأحمي قلبك..بتناول 5 أطعمة طبيعية
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