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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

برعاية الإمام الأكبر.. الجامع الأزهر يطلق الدور الثانية لتأهيل 6000 محفظ بالأروقة

فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف
فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف
إيمان طلعت

أعلن مركز إعداد وتطوير معلمي القرآن الكريم بالجامع الأزهر عن إطلاق دورته الثانية لتأهيل 6000 محفظ، وذلك في إطار التوسع الملحوظ في فروع الرواق الأزهري والتي تربو على 1500 فرعًا، وسد العجز في فروع الرواق الأزهري بالمحافظات، وذلك وفق الضوابط والشروط التالية: 

ـ أن يكون المتقدم مقيمًا بالمحافظات المعلن عنها، من واقع بطاقة الرقم القومي. 
- أن يكون من خريجي الأزهر الشريف.
- أن يكون من غير العاملين بالجهاز الإداري للدولة. 
- أن يقوم المتقدم بدفع الرسوم المقررة لفتح الملف الخاص بالدورة التدريبية.

وأوضح الدكتور هاني عودة مدير عام الجامع الازهر، أنه سوف يتم الاستعانة بالمتميزيين في هذه الدورات للعمل في الرواق الأزهري (بنظام العمل بالساعة).

في ذات السياق أكد مدير عام الجامع الأزهر الدكتور هاني عودة، أن التقديم سيكون مفتوحًا على فروع محددة وبعدد معين من المتقدمين، مع التأكيد على أن الاختبارات ستعقد في نهاية الدورة، وسيتم الاستعانة بالمتميزين لسد العجز في نفس الفروع التي تقدموا عليها، وفقًا لاحتياجات العمل(بنظام العمل بالساعة).

ولفت مدير الجامع الأزهر، إلى أن هذه المبادرة تعكس اهتمام مركز إعداد وتطوير معلمي القرآن الكريم بتلبية الرغبة في حفظ كتاب الله تعالى وتعزيز دور الأزهر الشريف في نشر ثقافة القرآن الكريم بين أفراد المجتمع.

وفي تصريح له، قال الدكتور عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الأروقة الأزهرية، أن الدورة ستنطلق على مدار شهرين كاملين، وستعقد (عن بعد) على (10) دورات وفق خطة زمنية لكل دورة (600) دارس، مما يتيح للمتقدمين فرصة المشاركة من أي مكان، ويأتي هذا البرنامج كجزء من استراتيجية الجامع الأزهر لتطوير مهارات المعلمين وضمان جودة التعليم في الرواق الأزهري.

ويقدم موقع صدى البلد خدمة لقرائه، للتقدم في هذه الدورا والوظئف ، حيث  يمكنهم زيارة الموقع الإلكتروني والتقديم على الرابطين التاليين.

حيث يتم التقديم على الرابط الأول لتسجيل البيانات ثم الدخول على الرابط الثاني بالرقم القومي لرفع المرفقات (إيصال الدفع-صورة البطاقة الشخصية-صورة المؤهل) ..

الرابط الأول (للتسجيل):
https://service.azhar.eg/services/form/436

الرابط الثاني (لرفع المرفقات):
https://service.azhar.eg/services/form/step2.aspx?fid=437

كما يمكنكم متابعة كافة أنشطة مركز إعداد وتطوير معلمي القرآن الكريم عبر متابعة الصفحة الرسمية للجامع الأزهر على فيسبوك

مركز إعداد وتطوير معلمي القرآن الكريم بالجامع الأزهر الجامع الأزهر شيخ الأزهر

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