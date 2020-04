فيديو صادم.. نجمة شهيرة تبكي بسبب فيروس كورونا

وظهرت ليدي جاجا ، في مقطع فيديو مقتطف من البث المباشر، وهي تنهار من البكاء، وتمسح دموعها بيدها، وتحدث متابعيها قائلة: «أنا أحب العالم كثيرًا».





من جهة أخرى، تقدم اليوم النجمة ليدي جاجا حفلا ضخما على الهواء مباشرة لجمع التبرعات لمكافحة فيروس كورونا المستجد.





وساهمت النجمة العالمية ليدي جاجا بالتعاون مع إحدى المنظمات الدولية في جمع تبرعات تصل إلى 35 مليون دولار أمريكي من أجل مساعدة الولايات المتحدة الأمريكية في مجابهة فيروس كورونا المستجد.





كما تشارك ليدي جاجا في حدث تاريخي يحمل اسم One World: Together at Home – عالم واحد: معا من المنزل - مع نجوم الغناء باول ماركتيني، بيلي ايليش، ستيفي وندر في بث مباشر يجمع بين قنوات ABC وNBC وCBS.





ويقدم هذه الحلقة كل من الإعلامي الأمريكي جيمي فالون وجيمي كاميل وستفين كولبرت، والذي يشارك في إنتاجه منظمة الصحة العالمية.

وتهدف هذه الحلقة للاحتفال بالطاقم الطبي حول العالم الذي يحارب فيروس كورونا، كما تتضمن مبادرات خيرية محلية ودولية لمساعدة الأشخاص المتضررين من انتشار الوباء.





