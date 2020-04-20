AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

توفي أبي وعليه دين ولا نستطيع سداد الدين.. دار الإفتاء ترد

الإثنين 20/أبريل/2020 - 07:26 م
توفي أبي وعليه دين
توفي أبي وعليه دين ولا نستطيع سداد الدين.. دار الإفتاء ترد
Advertisements
محمد شحتة
توفي أبي وعليه دين ولا نستطيع سداد الدين فما الحكم؟ سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، وأجب عنه الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء.

هل يجب على الورثة سداد الدين؟
وقال وسام، في خدمة البث المباشر لصفحة دار الإفتاء على فيس بوك، إنه بشكل عام الميت إذا كان عليه دين ولم يترك تركة تسدد هذا الدين فلا يجب على ورثته أن يسددوا عنه وإن كان هذا مستحبا إن كان منهم المستطيع فإن لم يسددوا عنه فلا إثم عليهم لأن الدين على الميت وليس علي الورثة.

وأشار إلى أن الميت لو كان عليه دين وترك ميراثا فيجب أولا قبل توزيع الميراث إخراج وسداد الدين منه أولا ثم توزيع التركة.

متى يسقط الدين
أما إذا تنازل صاحب الدين عن حقه فهنا لا حرج في عدم الرد وهذا جائز لا شئ فيه ولن يحاسب على عدم الرد أمام الله تعالى.

حكم الصلاة على من كان عليه دين
قال المولى فى كتابه الكريم {مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} ، كذلك عن سلمة بن الأكوع (أن النبي صلى الله عليه وسلم أُتي بجنازة ليصلي عليها , فقال : هل عليه من دين ؟ قالوا : لا , فصلى عليها . ثم أُتي بجنازة أخرى , فقال : هل عليه من دين ؟ قالوا : نعم . قال : صلوا على صاحبكم، قال أبو قتادة: عليَّ دينه يا رسول الله , فصلى عليه).

حكم المماطلة في سداد الدين
أكدت لجنة الفتوى بالجامع الأزهر، أن المُماطلة في سداد الدين مع القدرة على السداد حرام شرعًا، فعن أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- أن رَسُول اللَّهِ ﷺ، قال: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعُ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ: «فَلْيَحْتَلْ»، ومعنى الحديث أن مماطلة القادر على سداد الدين إثم.

سداد الدين بعملة مختلفة
الأصل في ذلك أن يعيد الدين بقيمته وعملته فلو أخذ المدين من الدائن 100 جنيه عليه أن يعيدها 100 جنيه، فإن رضى الدائن أن يرد إليه الدين بعملة أخرى جاز له ذلك بأن يردها بنفس القيمة، فالعبرة أن تتساوى القيمة وليس العدد.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هل يجب على البنت تنفيذ وصية أبيها بعدم الزواج من شخص معين .. عالم أزهري يجيب

حكم قبول التعويض عن الضرر الجسدي والنفسي .. الإفتاء تجيب

ما حكم من لم يستطع سداد الدين .. الإفتاء ترد

حكم سداد الدين ومتى يسقط عن صاحبه؟.. فيديو

لو القيامة قامت وعليّ أقساط.. ما الحكم في عدم سدادها

طريقة سداد دين توفي صاحبه.. الإفتاء توضح الرأي الشرعي

ترشيحاتنا

قائمة بالأسماء.. 22 رحلة طيران استثنائية لعودة العالقين من 23 دولة

ياسمين صبري تصرخ في برومو رامز مجنون رسمي.. فيديو

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من كورونا لـ 1086.. وخروج 821 من العزل

أحدث ظهور لـ منة فضالي في شم النسيم .. شاهد

أفعال فاضحة.. أول ظهور لـ حنين حسام بعد فيديوهات تيك توك

رئيس جامعة القاهرة: عقوبة حنين حسام قد تصل للفصل النهائي بسبب تيك توك

AdvertisementS

جامعة القاهرة توضح موقف حنين حسام من أداء امتحانات نهاية العام الدراسي

فيديوهات غير لائقة على تيك توك .. رئيس جامعة القاهرة يحيل الطالبة حنين حسام إلى التحقيق .. تفاصيل

بسبب تحريض الفتيات.. فحص فيديو حنين على تيك توك

الصحة العالمية ترد على اتهامها بإخفاء معلومات بشأن كورونا

لدعوتها لأعمال تتنافى مع الآداب.. حنين حسام مهددة بالفصل من الجامعة والسجن.. القصة الكاملة

الصحة: وفاة 11 حالة جديدة وإصابة 189 وشفاء 89 بـ فيروس كورونا

إصابة 12 عاملا في شركة لافاش كيري بفيروس كورونا

أثبت فعالية فى 5 أيام .. هل يكون كلوروكين طوق نجاة البشرية فى مواجهة كورونا ؟

الإقلاع من القاهرة والهبوط فى مرسى علم.. الجدول الكامل للرحلات الاستثنائية لإعادة المصريين العالقين في 23 دولة.. اعرف المواعيد

رحلات استثنائية لإعادة المصريين العالقين من 11 دولة.. الخميس

حرضت على بث فيديوهات من غُرف نوم الفتيات بمقابل مادي.. قصة حنين حسام من تيك توك إلى قبضة الأمن .. فيديو

رسميا.. نتنياهو وجانتس يوقعان اتفاق تشكيل حكومة طوارىء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد شائعات ارتباطها بمصمم ديكور .. أبرز جلسات تصوير درة بإطلالات جذابة.. شاهد

لمرضى الحساسية .. مشروب طبيعي بعد تناول وجبة الفسيخ والرنجة

رضوى الشربيني وبناتها.. ظهور يخطف القلوب في شم النسيم.. شاهد