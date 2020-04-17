AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

تذوق الطعام.. أمين الفتوى: الأولى ألا تلجأ المرأة إليه أثناء الصيام.. فيديو

الجمعة 17/أبريل/2020 - 11:59 ص
تذوق الطعام .. أمين
تذوق الطعام .. أمين الفتوي: الأولى ألا تلجأ المرأة إليه
Advertisements
محمد شحتة
تذوق الطعام أثناء الصيام.. ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال يقول "ما حكم تذوق المرأة للطعام أثناء الصوم في نهار رمضان؟

وأجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه من الأولى ألا تلجأ المرأة إلى تذوق الطعام أثناء الصيام ولها أن تتعامل في طهي الطعام بحاسة الشم كما كانت تفعل الأمهات وربات البيوت قديما.

تذوق الطعام أثناء الصوم
وأضاف أمين الفتوى في رده على السؤال عبر خدمة البث المباشر، أنه إذا تطلب الأمر ولا مفر إلا التذوق فلها أن تفعل ذلك على طرف لسانها وتضع قليل من الطعام على طرف اللسان حتى لا تبتلع شيئا منه وهذا لا يضر بصحة صومها.

خلع الأسنان أثناء الصوم
أجابت الدار في فتوى لها أن خلع الأسنان للصائم جائزٌ، ولا يبطل الصوم بذلك إذا لم يدخل شيءٌ إلى الجوف، وخروجُ الدم من خلع الأسنان لا يؤثِّر في الصوم، ولكن يجب على الصائم أن يتحرز من ابتلاع الدم.

وأضافت: يقول عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه.

القطرة أثناء الصوم
وقالت دار الإفتاء، إن التقطير في العين بدواءٍ أو محلولٍ لا يفسد الصوم وإن وجد الصائمُ طعمَ القطرة في حلقه؛ لأن العين ليست منفذًا مفتوحًا على المختار في الفتوى.

وأشارت في إجابتها عن سؤال: «ما استخدام قطرة العين ومحلول العدسات اللاصقة في الصيام؟»، أن العلماء اختلفوا في حكم قطرة العين، فذهب الحنفية في الأصح والشافعية في ظاهر كلامهم إلى أن قطرة العين لا تفسد الصوم، وعللوا ذلك بأن التقطير في العين لا ينافي الصوم وهو الإمساك عن الطعام والشراب، وإن وجد طعم القطرة في حلقه، وبأن العين ليست منفذًا مفتوحًا عندهم.

شروط الصوم
وقالت دار الإفتاء المصرية، إن هناك شروطًا لوجوب الصوم.. إذا توافر في الإنسان الشروط التالية فقد وجب عليه صوم رمضان.

وأوضحت الدار في فتوى لها، أن الشروط الأربعة أولها الإسلام، البلوغ، وأن يكون الإنسان عاقلًا، القدرة على الصوم.

وتابعت الدار: تتحقق القدرة على الصوم بالصِّحَّة ؛ فلا يجب صوم رمضان على المريض ومَنْ في معناه، ولا يجب على الحائض والنُّفَساء.





Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قبل وفاة والدي منعه الطبيب من الصيام فهل عليه شيء يجب أن أخرجه عنه؟

حكم إفطار كبير السن في رمضان.. الإفتاء تحسم الجدل

هل معجون الأسنان والسواك يبطل الصيام ؟.. الإفتاء تجيب

صيام الأطفال في رمضان.. الإفتاء تقدم النصائح

هل استخدام قطرة العين يفسد الصوم .. الإفتاء تجيب

4 شروط لصحة الصيام تعرف عليها

ترشيحاتنا

فيديوجراف.. أسعار الكحول المعقم بعد تحديدها رسميا

بملابس الحمام.. شاهد صورا محرجة للأشخاص أثناء استلام الطرود في الحظر

في موسمه.. أسباب تجعلك تتناول التوت يوميا

أخبار الرياضة.. تركي آل الشيخ يكشف مفاجأة بشأن تولي مدرب برشلونة قيادة الأهلي.. حقيقة توقيع كارتيرون لـ الترجي التونسي.. قرار عاجل بخصوص الأجانب في تونس

لمواجهة كورونا.. شرطة دبي تتخذ إجراءات جديدة بشأن تصاريح الخروج

قرار عاجل من الاتحاد التونسي بشأن اللاعبين الأجانب في الدوري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في موسمه.. أسباب تجعلك تتناول التوت يوميا

للوقاية من فيروس كورونا.. ارتدي الكمامة فى هذه الحالات

العائدون من أمريكا يغادرون فندق الحجر بمرسى علم استعدادا للسفر للقاهرة