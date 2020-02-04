AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

تحفظك من كيد شياطين الإنس والجن والغم وزوال النعم.. علي جمعة: 5 آيات قرآنية يغفلها كثيرون

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 06:03 ص
5 آيات قرآنية تحفظك
5 آيات قرآنية تحفظك من مكائد شياطين الإنس والجن
Advertisements
أمل فوزي
قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إنه فيما ورد عن السلف الصالح –رضوان الله تعالى عنهم- ، أن هناك خمس آيات قرآنية فضلها كبير ويغفل عنها الناس ، فيما أنها تزيل الهم والغم.

وأوضح «جمعة» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن هذه الآيات القرآنية الخمس هي: «رب إِنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ»، و«لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَـانَكَ إِنِّى كُنتُ مِنَ الظَّـالِمِينَ»، و«حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ»، و«وَأُفَوِّضُ أَمْرِى إِلَى اللَّه إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ»، و«وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّه».

وأضاف أن فضل هذه الآيات الخمس عظيم، فكل آية منها لها فضل خاص ، فمنها ما يكشف الله سبحانه وتعالى به الضر، ومنها ما يزيل الغم والهم، وينجيك، ومنها ما يؤمن روعتك ويخلصك من كل مخاوفك، كما أن بها يحبط كيد الشياطين سواء كانوا من الإنس والجن، وكذلك تحفظ لك النعم من الزوال.

واستشهد بما ورد قَالَ جَعْفَر الصَّادِق رَضِي الله عَنهُ: عَجِبْتُ لِمَنْ بُلِيَ بالضُّرِّ كَيْفَ يَذْهَل -يغفل- عَنْهُ أَنْ يَقُولَ: «رب إِنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ» وَالله تَعَالَى يَقُول: «فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ»، وَعَجِبْتُ لِمَنْ بُلِي بالغَمِّ كَيْفَ يَذْهَل -يغفل- عَنْهُ أَنْ يَقُولَ: «لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَـانَكَ إِنِّى كُنتُ مِنَ الظَّـالِمِينَ» وَالله تَعَالَى يَقُول: «فَاسْتَجَبْنَا لَه وَنَجَّيْنَـاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَالِكَ نُـنْجِى الْمُؤْمِنِينَ».

وتابع: وَعَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ شَيْئا كَيْفَ يَذْهَل -يغفل- عَنْهُ أَنْ يَقُولَ: «حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ» وَالله تَعَالَى يَقُول: «فَانقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ»، وَعَجِبْتُ لِمَنْ كُويِدَ فِي أَمرٍ كَيْفَ يَذْهَل -يغفل- عَنْهُ أَنْ يَقُولَ: «وَأُفَوِّضُ أَمْرِى إِلَى اللَّه إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ» وَالله تَعَالَى يَقُول: «فَوَقَـاهُ اللَّهُ سَيِّـآتِ مَا مَكَرُوا»، وَعَجِبْتُ لِمَنْ أنعم الله عَلَيْهِ نعْمَة خَافَ زَوَالهَا كَيْفَ يَذْهَل -يغفل- عَنْهُ أَنْ يَقُولَ: «وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّه».

اقرأ أيضًا..


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دعاء الفرج.. كلمات تزيل الهموم

دعاء الفرج وفك الكرب

دعاء الضيق وتفريج الهم والكرب

إذا ضاق عليك أمر فعليك بهذه الأدعية

عميد معهد القلب السابق يجمّع 45 آية قرآنية تبث الطاقة الإيجابية

لمن أصابه كرب وحزن .. إليك هذه الأذكار لتفرج همك

ترشيحاتنا

فاروق جعفر يداعب هداف الزمالك على الهواء: كان بيضيع كتير

أخبار الفن: الموت يفجع سعاد عبد الله.. ظهور الفنانة المعتزلة نورا.. هجوم عنيف على أحمد الفيشاوي.. صدمة محمد الشرنوبي

الزمالك يقرر المشاركة في السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي .. فيديو

اتفقا على تطبيع العلاقات.. مسؤول عسكري سوداني يكشف تفاصيل لقاء نتنياهو والبرهان

بعد تجربتها وطلاقها.. أسما شريف منير توجه نصيحة للمقبلات على الزواج.. فيديو

تاريخ المواجهات | الزمالك يقهر الفرق التونسية وأرقام سلبية أمام صن داونز

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك النهاردة .. الجاكيت الفرو يسيطر على موضة 2020

بـ شعر كيرلي وملابس كاجوال.. إطلالة ميريام فارس في عيد ميلاد نجلها

جمال و حلاوة .. ماريتا الحلاني تشعل السوشيال ميديا بفستان أحمر ناري.. صور