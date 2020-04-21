لو عربيتك بتاكل زيت متقلقش

يهتم محبو السيارات بسياراتهم وبالأخص زيت المحرك ، لأنه المسئول الأول عن سلامة المحرك من الاحتكاكات، ويجب إضافته للأجزاء الداخلية لـ المحرك لضمان أطول عمر افتراضي.





زيت المحرك وبجانب العمر الافتراضي الطويل، يمكن لـأن يمنح سيارتك أداءً ممتازا علي الطريق لأن الزيت يعتبر هو المايسترو بالنسبة للمحرك ولكن بعض السيارت يتدني فيها مستوي الزيت بنسبة قليلة .. في هذا السياق نطرح عليكم كل ما يخص الزيت و نقص منسوبه.









من الطبيعي أن تستهلك السيارة كمية من الزيت والسبب يعود إلى أنه بين طرف الأسطوانة والبستم دائمًا ما يكون هنالك طبقة بسيطة من الزيت تمنع الاحتكاك ما بين السلندر والبستم، فالاحتكاك بين هاتين القطعتين سيؤدي إلى ترك بعض المخلفات البسيطة (من الزيت) داخل الاسطوانة التي تحترق.





هذا الأمر الطبيعي يكون مذكورًا في كتيب الإصلاح الخاص بالكثير من شركات السيارات حيث يمكن أن تشير إلى أن المحرك قد يستهلك كمية من الزيت بعد أن يعمل لمسافة معينة.



