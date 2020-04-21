بإطلالة ملفتة.. طليقة خالد عليش تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير

نشرت الفنانة الشابة ميما الشامي طليقة المذيع والممثل خالد عليش صورا جديدة لها من احدث جلسة تصوير، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".
لفتت طليقة خالد عليش الأنظار فى الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت بلوزة ذا أكمام طويلة باللون الازرق وقد كشفت عن جزء من بطنها، و نسقت معها تنورة طويلة باللون المستردة.
وأكملت طليقة خالد عليش إطلالتها بمجموعة من الاكسسوارات العصر ية المتناسقة مع إطلالتها مما منحها إطلالة متكاملة.
ووضعت طليقة خالد عليش مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الجذابة و طلاء الشفاه باللون الاحمر، وأعتمدت على خصلات شعرها المموج و المنسدلا على كتفيها.
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Happy Easter 🐰🐣🐇 to my lovely followers 😍🥰thanks all for the continuous support 🙏 وان شاء الله ابراهيم يحس ويجبلي ورد 🌺 #stayhomestaysafe #stayhome #stayathome #stayasleep #quarantinelife #quarantine #stayhome #خليك_بالبيت #خليك_فالدار #خليك_بالبيت🏠. ———————————————————————#MimaShamy #Presenter #Actress #Blogger #Influencer #Cairo #Fashion #Style #Celebrity #PublicFigure #Model #Fashion #Model #Star #model ————————————————————— Make up by @habibakasrawymua ————————-Hair @ahmedstar8085 —————————————-Stylist @mazenzaki14 ——————————————Photoghrapher @houbastudios