شاهد.. أول تصميم توقعي للجيل الجديد من مازدا 6 .. صور

انتشرت تقارير خلال الايام الماضية، تؤكد اقتراب طرح الجيل الجديد من السيارة "مازدا 6" بميزات رائعة، وعقب ذلك؛ نشر أحد المصممين العاشقين لتصميم السيارات؛ صورًا توقعية رائعة للجيل الجديد منها.

وأبرز الميزات التي ستحملها مازدا 6 الجديدة ترتبط بشكل مباشر بالقيادة سواءً تحسينها أو زيادة القوة، ولكن في هذا التصميم التوقعي نلقي نظرة على التصميم الخارجي للجيل الجديد والذي دائمًا ما كانت تبدع به مازدا في جميع سياراتها من العقد الماضي.





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وفي الصور التوقعية نرى شبكًا كبيرًا مع اكصدام أنيق وواجهة بسيطة وفاخرة، بينما تأتي الخلفية بمصابيح دائرية شبيهة نسبيًا بشقيقتها مازدا 3، وأربعة مخارج للعادم.





وبطريقة ما، ستتحول السيارة لمنافسة فئة أكثر فخامة من سيارات السيدان، حيث يعتقد أن مازدا 6 ستتحول إلى قاعدة عجلات جديدة بنظام الدفع الخلفي، هذا أولًا. كما يتوقع أن تحصل أيضا على نظام الدفع الكلي الاختياري، ثانيًا، وثالثًا ستحصل السيارة على نظام هجين بتقنية 48 فولت.

وستحصل السيارة أيضًا على محرك 6 سلندر من عائلة Skyactive-X والذي سينتج ما يصل لـ350 حصان، وأخيرًا ستأتي السيارة بتصميم جديد أنيق وفاخر.

وننتظر أن تكشف مازدا عن الجيل الجديد من مازدا 6 في 2022 لتقود باقي سيارات الشركة مرة أخرى.