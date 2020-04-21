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أخبار العالم

شفاء مرضى بفيروس "كورونا" بعد علاجهم بالبلازما في موسكو

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 09:11 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أعلنت نائب عمدة العاصمة الروسية للشؤون الاجتماعية، أناستاسيا راكوفا، أن ثلاثة مرضى بفيروس "كورونا" تعافوا وخرجوا من مستشفى المدينة بعد أن نُقلت إليهم بلازما تحتوي على أجسام مضادة للوباء.
وقالت راكوفا في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء : " لقد لاحظ الأطباء أن المرضى، الذين حقنوا ببلازما دم المتعافين من الفيروس التاجي، تعافوا من المرض بطريقة أسرع وبدون مضاعفات خطيرة". 
وأضافت:" أن مريضين من سكان موسكو ممن نقلت إليهم بلازما مرضى الفيروس التاجي خرجا من المستشفى بعد 10 أيام من تلقي هذا العلاج، ثم خرج مريض ثالث بعد 14 يوما، وهم في حالة جيدة الآن"، موضحة أن الخبراء يجرون فحوصات للتأكد من عدم وجود عدوى لدى الأشخاص الذين تعافوا من المرض.
وأعربت راكوفا عن أملها في أن يزداد عدد مثل هؤلاء المتعافين بواسطة هذه الطريقة العلاجية، قائلة:" إن هذا سيساعدنا في التعامل مع جائحة الفيروسات التاجية".

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