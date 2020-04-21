رزان مغربى تهنئ الجمهور بحلول شهر رمضان

نشرت الفنانة رزان مغربي صورة لها من خلال حسابها الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.





وعلقت على الصورة قائلة :" رمضان كريم علي كل العالم ربنا يبارك لكم برمضان ويكون شهر كريم بالمغفرة والصلاة والصوم ونعمل خير وحسنات كتير ونحمد ربنا علي كل النعم من صحة ورزق وعيلة وأصحاب وسعادة ورضا وهكون معاكوا طول شهر رمضان علي ام بي سي مصر ، رمضان كريم".





وتفاعل مع الصورة عدد من محبيها، حيث جاء تعليق أحدهم كالتالي :" كل سنة وانتي طيبة يا رزان و رمضان كريم عليكي".





وتابعت أخرى قائلة :" رمضان كريم عليكي وعلي كل أهلك ".





وكانت آخر أعمال رزان مغربي في الدراما مشاركتها في السباق الدرامي الرمضاني ، بأحداث مسلسل "رسايل" أمام النجمة مي عز الدين.