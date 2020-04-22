قبل افتتاحها اليوم.. ما لا تعرفه عن مشروع سحارة سرابيوم

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم الاربعاء، مشروع سحارة سرابيوم، بشرق قناة السويس.

ومن المنتظر أن يجري رئيس الجمهورية زيارة لمحافظة الاسماعيلية، يفتتح خلالها مشروع إنشاء محطة معالجة مصرف المحسمة و سحارة سرابيوم والتي تنقل بدورها المياه من مصرف المحسمة الي شرق القناة.









وبلغ طول سحارة سرابيوم 420 مترًا، بهدف نقل المياه أسفل قناة السويس الجديدة، وتوفير مياه الري من ترعة سيناء وتأمين وصولها من أسفل القناة الجديدة للمزارعين فى منطقة شرق قناة السويس الجديدة وسيناء، حيث تقوم السحارة برى من 70 إلى 100 ألف فدان، عند إنتهاء المشروع بالكامل وتبلغ تكلفة المشروع 1.3 مليار جنيه.





ويستهدف نقل مليون و250 ألف متر مكعب من مياه مصرف المحسمة يوميا إلى شرق القناة. توفير مياه الرى لسيناء: يهدف لتوفير مياه الرى والشرب لسيناء فى نطاق شرق البحيرات وشرق قناة السويس، علاوة على معالجة مشكلة نقص المياه بشرق قناة السويس، ويساعد المشروع فى إقامة العديد من المشروعات الاقتصادية على محور قناة السويس الجديدة، وتوصيل المياه للأهالى بمشروع قرية الأمل بمنطقة شرق البحيرات، وهو عبارة عن إنشاء سحارة أسفل القناة الجديدة لتنقل مياه النيل لسيناء.





وتُعد أكبر مشروع مائى ينفذ فى منطقة الشرق الأوسط، حيث يمر أسفل قناة السويس الجديدة، وتتكون من 4 بيارات ضخمة لاستقبال ودفع المياه، حيث يبلغ عمق البيارة الواحدة 60 مترًا، ويبلغ قطر السحارة الداخلى ما يقرب من 20 مترًا، مع 4 أنفاق أفقية طول النفق الواحد 420 مترًا محفورة تحت القناة الجديدة، ويبلغ قطر النفق الواحد 4 أمتار، وعمقه 60 مترًا تحت منسوب سطح المياه، وأسفل قاع القناة الجديدة بعمق 16 مترًا تحسبًا لأى توسعات أو تعميق مستقبلًا.





ويبلغ طول النفق 420 مترًا لنقل مياه نهر النيل من ترعة الإسماعيلية كمصدر رئيسى لتبدأ رحلتها من غرب القناة القديمة بترعة السويس، وتمتد بطول سحارة سرابيوم تحت القناة القديمة لتعبر منطقة تجمع بين القناتين القديمة والجديدة، وتمر بسحارة سرابيوم الجديدة لتصل إلى شرق القناة الجديدة ناحية ترعة الشيخ زايد جنوبًا و ترعة التوسع شمالًا. تم تمرير 700 ألف متر مكعب من المياه، فى المرحلة الأولى، والمشروع عبارة عن 4 بيارات، القطر الداخلى 18.5 والخارجى 24 مترًا، ويبلغ عمقها تحت الأرض 120 مترًا، بمعدات خاصة تم استيرادها من ألمانيا ويعمل عليها مصريون، ويعتبر المشروع الوحيد فى منطقة الشرق الأوسط بهذا العمق.





هناك 3 شركات تعمل فى المشروع، وهى شركة كونكورد وهي الشركة الرئيسية، وتعاونها شركة باور إيجيبت، وشركة ريلانس للخرسانة الجاهزة ، بالإضافة إلى 26 شركة مقاولات صغيرة، وأن هناك 600 عامل وفنى ومختص ومهندس يعملون بصفة مباشرة، والمئات من المصريين عملوا فى المشروع على فترات متفاوتة، وخبراء أجانب للتدريب فقط.





1-أين يقع مشروع ترعة سحارة سرابيوم؟ يقع مشروع ترعة سحارة سرابيوم أسفل قناة السويس بالقرب من قرية سرابيوم التابعة لمدينة فايد جنوب الإسماعيلية. 2- كم يبلغ طول السحارة؟ يبلغ طول سحارة سرابيوم 420 مترًا. 3- ما أهداف المشروع وأهميته بالنسبة لسيناء شرق القناة؟ نقل المياه أسفل قناة السويس الجديدة، وتوفير مياه الري من ترعة سيناء وتأمين وصولها من أسفل القناة الجديدة للمزارعين فى منطقة شرق قناة السويس الجديدة وسيناء.





4- ما الجهات التي أشرفت على تنفيذ المشروع؟ يقوم بالإشراف على تنفيذ المشروع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة الرى.





5- كم تبلغ المساحة التى تقوم السحارة بريها شرق القناة؟ تقوم السحارة برى من 70 إلى 100 ألف فدان، عند انتهاء المشروع بالكامل.





6- ما تكلفة المشروع الفعلية؟ تبلغ تكلفة المشروع 1.3 مليار جنيه، ويستهدف نقل مليون و250 ألف متر مكعب من مياه مصرف المحسمة يوميًا إلى شرق القناة.





٧- ما أهداف المشروع الاقتصادية فى المنطقة؟ يساعد المشروع فى إقامة العديد من المشروعات الاقتصادية على محور قناة السويس الجديدة، وتوصيل المياه للأهالى بمشروع قرية الأمل بمنطقة شرق البحيرات.





٨- مما يتكون مشروع سحارة ترعة سرابيوم؟ المشروع عبارة عن إنشاء سحارة أسفل القناة الجديدة لنقل مياه النيل لسيناء، وتُعد أكبر مشروع مائى ينفذ فى منطقة الشرق الأوسط،، حيث يمر أسفل قناة السويس الجديدة.





٩ - ما عدد البيارات التى يتكون منها مشروع سحارة سرابيوم ومساحة كل بيارة؟ تتكون السحارة من 4 بيارات ضخمة لاستقبال ودفع المياه، حيث يبلغ عمق البيارة الواحدة 60 مترًا، ويبلغ قطر السحارة الداخلى ما يقرب من 20 مترًا.





١٠- ما عدد الأنفاق التى يتضمنها المشروع؟ تتضمن السحارة 4 أنفاق أفقية طول النفق الواحد 420 مترًا محفورة تحت القناة الجديدة، ويبلغ قطر النفق الواحد 4 أمتار، وعمقه 60 مترًا تحت منسوب سطح المياه، وأسفل قاع القناة الجديدة بعمق 16 مترًا.





١١- ما أهمية هذه الأنفاق بالنسبة للسحارة؟ تم إنشاء الأنفاق الأربعة تحسبًا لأى توسعات أو تعميق مستقبلًا، ويبلغ طول النفق 420 مترًا لنقل مياه نهر النيل من ترعة الإسماعيلية كمصدر رئيسى لتبدأ رحلتها من غرب القناة القديمة بترعة السويس، وتمتد بطول سحارة سرابيوم تحت القناة القديمة لتعبر منطقة تجمع بين القناتين القديمة والجديدة.





١٢ - ما المناطق التي تمر بها الترعة؟ تمر بـ سحارة سرابيوم الجديدة لتصل إلى شرق القناة الجديدة ناحية ترعة الشيخ زايد جنوبًا و ترعة التوسع شمالًا.





١٣ – ما عدد الشركات التي تعمل بالمشروع وحجم العمالة؟ هناك 3 شركات تعمل فى المشروع، وهى شركة كونكورد وهى الشركة الرئيسة، وتعاونها شركة باور إيجيبت، وشركة ريلانس للخرسانة الجاهزة، بالإضافة إلى 26 شركة مقاولات صغيرة، هناك 600 عامل وفنى ومختص ومهندس يعملون بصفة مباشرة.