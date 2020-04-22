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أخبار البلد

رسالة عاجلة من الرئيس السيسي لأهالي الريف

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 05:33 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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صدى البلد

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم افتتاح محطة معالجة مياه الصرف بالمحمسة بالإسماعيلية . 

وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، ووزير الزراعة السيد القصير بضرورة إنشاء قاعدة بيانات لكل المزارعين على مستوى الجمهورية . 

 ووجه الرئيس رسالة لأهالي الريف قائلا : "  تفتكروا بعد حجم التكلف الكبيرة لتوفير المياه بشكل مريح هل ينفع  إننا نقوم بالبناء على الأراضي الزراعية ، وخصوصا إننا كدولة حريصين على بناء مساكن للمواطنين "

وتابع : " ما أطلبه هو الحفاظ على الأراضي الزراعية  لمصلحة وطن وليس فرد  لابد من الحفاظ على الأراضي الزراعية".

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