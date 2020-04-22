رسالة عاجلة من الرئيس السيسي لأهالي الريف

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم افتتاح محطة معالجة مياه الصرف بالمحمسة بالإسماعيلية .

وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، ووزير الزراعة السيد القصير بضرورة إنشاء قاعدة بيانات لكل المزارعين على مستوى الجمهورية .

ووجه الرئيس رسالة لأهالي الريف قائلا : " تفتكروا بعد حجم التكلف الكبيرة لتوفير المياه بشكل مريح هل ينفع إننا نقوم بالبناء على الأراضي الزراعية ، وخصوصا إننا كدولة حريصين على بناء مساكن للمواطنين "

وتابع : " ما أطلبه هو الحفاظ على الأراضي الزراعية لمصلحة وطن وليس فرد لابد من الحفاظ على الأراضي الزراعية".