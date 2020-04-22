أول تعليق لـ الرئيس السيسى على مقال "نيوتن" المثير للجدل بشأن سيناء

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن هناك مقالة تحدثت عن سيناء فى إشارة بإحدى الصحف الخاصة، مضيفا أن كل الكلام مقدر، ولكن كان يتمنى أن من يرد يكون على علم ماذا حدث في سيناء.

وأشار "السيسي"، خلال افتتاح محطة معالجة مصرف المحسمة بشرق قناة السويس، إلى أن 600 مليار جنيه إجمالي تكلفة المشروعات في سيناء، متسائلا: "هل في حد مع تقديري لكل رجال الأعمال قادر على أن ينفذ مشروع مثل أي طريق من الذي تم تنفيذه".

وأكد أن هناك اهتمام كبير بتعمير سيناء، واجتذاب جزء كبير من سكان الدلتا، مضيفا أن عوائد ما تم تنفيذه من بنية تحتية هو الأمن القومي، معقبا: "الأمن القومي لا يقدر بمال، إحنا منتبهين أوي للمسئوليات اللي في رقبتنا".

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء عددا من المشروعات القومية بمنطقة شرق قناة السويس بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء.

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية افتتاح محطة معالجة مياه صرف المحسمة في الاسماعيلية .





كما شهد انتهاء حفر نفق الشهيد احمد حمدي 2، وعددا من المشروعات القومية.

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وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن إنشاء الأنفاق بأيادي ومعدات مصرية كان حلما، وتجاوزناه ونفذناها بالفعل.





وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي أن العلم والإرادة والإخلاص طريق مصر لمواجهة الصعوبات.





ولفت الرئيس خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية إلى أنه عندما بدأ الحديث عن هذه المشروعات كان البعض يراها صعبا ولكننا استطعنا مواجهة ذلك بعدما تسلحنا بالعلم والإرادة والإخلاص وربنا ساعدنا فى ذلك.





وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، افتتاح عدد من المشروعات الكبرى أبرزها اتمام حفر نفق الشهيد أحمد حمدي "2"، أسفل قناة السويس.





والتزم الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، فور وصوله السويس لافتتاح عددا من المشروعات التنموية والقومية في منطقة شرق القناة، بحضور وفد من كبار الزوار.





وشاهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، فيلمًا تسجيليًا بعنوان " شريان امل وحياة"، وذلك خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية والقومية في منطقة شرق القناة، بحضور وفد من كبار الزوار.





من ناحية أخرى، قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس إن معدلات تنفيذ وإنجاز نفق الشهيد أحمد حمدي 2 تجاوزت التوقعات وتمت في زمن قياسي.





وأضاف إن المشروعات التنموية في منطقة قناة السويس تسير بمعدلات تنفيذ كبيرة في إطار خطة الدولة لدعم التنمية الشاملة في سيناء ومنطقة قناة السويس.