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توك شو

ممكن أخلص 100 زيه..رسالة من الرئيس السيسي لرجال الأعمال

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 04:35 م
الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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فرح علاء الخولي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، معقبًا على المشروعات القومية المقامة في الدولة وخاصة بسيناء، وتكلفت الكثير من المليارت وهي لا تبلغ أكثر من 6% من مساحة الدولة ككل.

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وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاح محطة معالجة مياه الصرف بالمحسمة في الاسماعيلية، المذاعة على التلفزيون المصري، أن الدولة  وقياداتها منتبهة لكل مسؤليتها للحفاظ على الدولة المصرية.


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وتمنى الرئيس السيسي ان يكون هناك دور اكثر لمشاركة رجال الاعمال في تشييد المشروعات القومية التي تحقق مزيد من الأمن القومي.


وأوضح أن يكون حتى دور رجال الاعمال مجرد إدراة للمشروعات على سبيل المثال وليس فقط بالمشاركة في البناء والتشييد، معقبًا: "انا خلصت المشاريع ومستعد اخلص 100 زيه".

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