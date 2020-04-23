لن نترك أبناءنا.. بكري: جدول زمني لإعادة المصريين العالقين في الكويت.. فيديو

قال الإعلامي مصطفى بكري، إنه تواصل مع عدد من المسؤولين لإعادة المصريين العالقين في الخارج بسبب فيروس كورونا.





وأضاف بكري في برنامجه " حقائق وأسرار " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" تواصلت مع السفير مصطفى القوني مساعد وزير الخارجية واكد لي انه تواصل مع سفير مصر في الكويت واكد وضع جدول زمني لإعادة المصريين العالقين في الكويت وفق لقدرة مصر على الاستيعاب".





وتابع :" مصر لن تترك أبناءها في الخارج ولن نترك ابناءنا في الخارج كي يتعرضون للإهانة"، مضيفا:" نهتم بقضية المصريين العالقين في الخارج، والرئيس السيسي اكد على إعادة المصريين العالقين في الخارج ".





وقال:" الرئيس السيسي يشعر بآلام المصريين العالقين في الخارج ويرغب في إعادتهم على الفور ".





وأكمل مصطفى بكري:" بعض الفاشلين والحاقدين يسخرون من مصر في الخارج ويهدفون إلى إسقاط مصر".





ولفت بكري:" مصر هتجيب ولادها العالقين في الخارج، واجريت اتصالات مع وزيرة الهجرة ووزير الطيران وكافة المسؤولين من اجل إعادة المصريين العالقين في الخارج ".



