AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

فى أول أيام الشهر الكريم .. خروج 24 متعافى من كورونا

الجمعة 24/أبريل/2020 - 10:24 ص
صدى البلد
Advertisements
همت الحسينى
أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية اليوم الجمعة عن خروج 24 حالة بينهم أطفال  من مصابي فيروس كورونا اليوم أول أيام شهر رمضان الكريم  من الحجر الصحى  بالمدينة الجامعية بالمنصورة عقب شفائهم وتحول نتائجهم من إيجابية لسلبية.

فيما سادت أجواء من البهجة والسعادة بين المصابين المتعافين وأبطال الجيش الأبيض من صحة الدقهلية عقب خبر الشفاء واستعدادهم للخروج فيما أشاد وكيل الوزارة بجهود رجال الجيش الابيض المتميزه فى سبيل علاج مرضى الكورونا .

وقال وكيل الوزارة  " الحمد لله كانت النتائج مساء أمس سلبية التحاليل ل 24 حالة للمرة الثانية وبعد عمل باقى الفحوصات والاشاعات تبين شفاؤهم التام وخروجهم مع نسمات صباح هذا اليوم الجمعة الأولى من رمضان المبارك " 
كما طمأن وكيل الوزارة الأهالى على باقى المصابين، مؤكدا أن جميع المرضى يتلقون الرعاية الطبية الفائقة من ابطال الحجر الصحي وسيتولى خروجهم تباعا إن شاء الله بعد إتمام شفائهم.

كما أهاب وكيل الوزارة بالمواطنين الالتزام بتعليمات وزارة الصحه بالالتزام بالمنزل لما رصدناه من ازدحام فى الشوارع والاسواق والمولات مما يعرض المواطنين للاصابه فنرجوا الالتزام حفاظا على صحتهم وصحة أهاليهم.
فى أول أيام الشهر الكريم .. خروج 24 متعافى من كورونا
فى أول أيام الشهر الكريم .. خروج 24 متعافى من كورونا
فى أول أيام الشهر الكريم .. خروج 24 متعافى من كورونا
فى أول أيام الشهر الكريم .. خروج 24 متعافى من كورونا
فى أول أيام الشهر الكريم .. خروج 24 متعافى من كورونا
فى أول أيام الشهر الكريم .. خروج 24 متعافى من كورونا
فى أول أيام الشهر الكريم .. خروج 24 متعافى من كورونا
فى أول أيام الشهر الكريم .. خروج 24 متعافى من كورونا
فى أول أيام الشهر الكريم .. خروج 24 متعافى من كورونا
فى أول أيام الشهر الكريم .. خروج 24 متعافى من كورونا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صحة الدقهلية تعلن شفاء 3 حالات من مصابى كورونا

شفاء 3 حالات جديدة من كورونا بمستشفى تمى الأمديد في الدقهلية

استقبال الأبطال.. أهالى قرية بالدقهلية يستقبلون إحدى بطلات الجيش الابيض عقب شفائها من كورونا

زفة وزغاريد.. كيف استقبل أهالي قرية في البحيرة متعافي كورونا

بالزغاريد.. خروج 17 حالة متعافية من كورونا بالدقهلية

إجراء أول جلسة غسيل كلوي لمصاب بكورونا في الدقهلية

ترشيحاتنا

تعرف على طقس أول أيام رمضان في السعودية

طوكيو وواشنطن يكشفان حقيقة وفاة زعيم كوريا الشمالية

فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة في شهر رمضان

عصام الحضرى: مش منفسن من شوبير .. وإدارة الخطيب أفضل من مرتضى منصور لهذا السبب .. فيديو

عصام الحضري يكشف حقيقة زواجه عرفيا من فنانة مشهورة.. فيديو

الحرارة تقضي على كورونا.. خلية الازمة الأمريكية تنتصر لـ رأي هاني الناظر.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكعبة تتنفس.. شاهد لحظة إزالة الحواجز الوقائية من الحرم مع بداية رمضان.. فيديو

السوبيا نوع من الخمور حولها المصريون لأشهر مشروب رمضانى.. تعرف على تاريخها فى مصر

بعد قرن على وفاة شقيقه التوأم بـ الإنفلونزا الإسبانية.. معمر يلقى حتفه بسبب كورونا