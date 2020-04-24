فى أول أيام الشهر الكريم .. خروج 24 متعافى من كورونا

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية اليوم الجمعة عن خروج 24 حالة بينهم أطفال من مصابي فيروس كورونا اليوم أول أيام شهر رمضان الكريم من الحجر الصحى بالمدينة الجامعية بالمنصورة عقب شفائهم وتحول نتائجهم من إيجابية لسلبية.





فيما سادت أجواء من البهجة والسعادة بين المصابين المتعافين وأبطال الجيش الأبيض من صحة الدقهلية عقب خبر الشفاء واستعدادهم للخروج فيما أشاد وكيل الوزارة بجهود رجال الجيش الابيض المتميزه فى سبيل علاج مرضى الكورونا .





وقال وكيل الوزارة " الحمد لله كانت النتائج مساء أمس سلبية التحاليل ل 24 حالة للمرة الثانية وبعد عمل باقى الفحوصات والاشاعات تبين شفاؤهم التام وخروجهم مع نسمات صباح هذا اليوم الجمعة الأولى من رمضان المبارك "

كما طمأن وكيل الوزارة الأهالى على باقى المصابين، مؤكدا أن جميع المرضى يتلقون الرعاية الطبية الفائقة من ابطال الحجر الصحي وسيتولى خروجهم تباعا إن شاء الله بعد إتمام شفائهم.



كما أهاب وكيل الوزارة بالمواطنين الالتزام بتعليمات وزارة الصحه بالالتزام بالمنزل لما رصدناه من ازدحام فى الشوارع والاسواق والمولات مما يعرض المواطنين للاصابه فنرجوا الالتزام حفاظا على صحتهم وصحة أهاليهم.