ظهور خادمة هاربة في مسلسلات رمضان.. المنتجة تكشف الحقيقة

خرجت الفنانة صمود الكندري، منتجة المسلسل الكويتي «هيا وبناتها» عن صمتها، وردت على الأخبار التي انتشرت على السوشيال ميديا، حول ظهور خادمة أفريقية هاربة من كفيلها ضمن مشاهد المسلسل الذي ينافس ضمن الموسم الدرامي الرمضاني.
وقالت صمود الكندري، في تصريحات لجريدة الأنباء الكويتية، أن العاملة الأفريقية التي تظهر معها بالمسلسل، هي أثيوبية الجنسية، وليست هاربة ومضى كثيرا على إقامتها، وكانت قد ظهرت معها منذ 8 سنوات في مسلسل آخر بعنوان «توالي الليل».
يأتي ذلك بعدما ، تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، لاسيما انستجرام، عدة صور من المسلسل الكويتي «هيا وبناتها» ضمن الموسم الدرامي الرمضاني، ظهرت فيها خادمة أفريقية بأحد المشاهد.
وتداول النشطاء، تعليقًا لشخص أدعى أنه الكفيل التي هربت منه هذه الخادمة، وعلق قائلًا: «راح نرفع قضية على طاقم المسلسل لازم تطلع ونسفرها .. شلون متغيبة».
ورد أحد المتابعين على الشخص المدعي بأنه كفيل هذه الخادمة، فقال: «خدامتنا الي عليها تعيب تمثل بمسلسل والله وناسة كويتنا»، ويستخدم رموز الضحك بالتعليق.
وتفاعل الكثير من النشطاء بالتعليقات مع الواقعة، فكتب أحدهم: «طموحها تمثل مو تشتغل خدامه»، وكتب آخر، «هي حرة ليش الخادمة جارية و لا محبوسة هيا امرأة حرة تخدم فين هيا تحب و ترتاح».
فيماكتبت متابعهة أخرى: «شدراهم انها منحاشه من كفيلها»، وتفاعلت أخرى قائلة: «انزين يمكن المسكينة عندها موهبة التمثيل ليش تحرمونها منه خلوها تحقق رغبتها وعليه».