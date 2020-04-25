ظهور خادمة هاربة في مسلسلات رمضان.. المنتجة تكشف الحقيقة

خرجت الفنانة صمود الكندري، منتجة المسلسل الكويتي «هيا وبناتها» عن صمتها، وردت على الأخبار التي انتشرت على السوشيال ميديا، حول ظهور خادمة أفريقية هاربة من كفيلها ضمن مشاهد المسلسل الذي ينافس ضمن الموسم الدرامي الرمضاني.





وقالت صمود الكندري، في تصريحات لجريدة الأنباء الكويتية، أن العاملة الأفريقية التي تظهر معها بالمسلسل، هي أثيوبية الجنسية، وليست هاربة ومضى كثيرا على إقامتها، وكانت قد ظهرت معها منذ 8 سنوات في مسلسل آخر بعنوان «توالي الليل».