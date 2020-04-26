بشرى سارة من إيطاليا.. رئيس الوزراء يتحدث عن قرارات جديدة

مع انخفاض نسبي في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا التي جذبت انتباه العالم، في شهر مارس الماضي جراء معاناتها مع المرض، وحلولها في المركز الأول عالميًا كبؤرة انتشار للمرض وقتها، خرج مؤخرًا رئيس الوزراء بإعلان جديد مطمئن، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام متفرقة.





وفي تصريحٍ جديد له، قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، إنه "من الممكن في ضوء انخفاض حالات الإصابة الفيروسية، أن يتم إعادة فتح المدارس في سبتمبر المقبل، وذلك لعدم تعريض صحة الأولاد للخطر".





وقال كونتي: "نفكر بالطبع بالمدارس وسيعاد فتحها في سبتمبر.. لكن كل السيناريوهات التي أعدتها لجنة خبراء كانت تتوقع مخاطر عالية لانتقال العدوى في حال إعادة فتح المدارس قبل سبتمبر".





وأضاف: "صحة أولادنا على المحك" في وقت أغلقت المدارس مطلع مارس بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد الذي تسبب بوفاة 26 ألف شخص في إيطاليا، الدولة الأكثر تضررا من الوباء في أوروبا.





وأكد كونتي، أن الحكومة تعمل لوضع خطة لرفع تدابير العزل واستئناف النشاطات الصناعية اعتبارا من الرابع من مايو.





وأضاف أن هذه الخطة ستعلن "الأسبوع المقبل على أبعد تقدير" لكن على جميع أماكن العمل تنفيذ قواعد التباعد الاجتماعي والنظافة وارتداء الكمامات بصرامة.



