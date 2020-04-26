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محافظات

أوقاف الفيوم: لا مانع من إذاعة قرآن المغرب والفجر بالمساجد بشرط

الأحد 26/أبريل/2020 - 05:36 م
وكيل الاوقاف بالفيوم
وكيل الاوقاف بالفيوم
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نبيل أبو السعود
أكد الدكتور حسني أبو حبيب وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الفيوم ، اليوم الأحد، أن الوزارة لا تمانع في إذاعة قراءة القرآن قبل صلاة المغرب أو قبل صلاة الفجر.

وقال وكيل الوزارة، إنه لا يشترط أمر كتابي من المديرية من أمام المسجد أو مدير الأدارة لبث إذاعة القران الكريم قبل آذان الفجر والمغرب بالمساجد ، كما أشيع وأن الأمر أيسر من ذلك ، طالما هناك أمام مسجد تابع للأوقاف فهو مسئول عن تنفيذ تعليمات الوزارة  بالتنسيق مع مدير الادارة التابع لها الامام ، وسيحاسب عن أي مخالفات .

وحرص "أبو حبيب" علي تنفيذ الضوابط التالية: وهي أن يكون للمسجد إمام معين ويكون مسئولا عن تشغيل القرآن الكريم بمعرفته مع غلق المسجد غلقا تاما وعدم السماح لأحد بدخول المسجد نهائيا وقت قراءة القرآن أو قبله أو بعده طوال مدة تعليق الجمع والجماعات بالمساجد ، مع تحمله لأي مخالفة تنتج عن ذلك .

واكد علي ضرورة تكون صوتيات المسجد مهيأة لذلك، وأن يلتزم بما تبثه إذاعة القرآن الكريم من قرآن المغرب وقرآن الفجر دون أي زيادة ، وأن يحصل على موافقة كتابية من مدير المديرية معتمدة من رئيس القطاع الديني بالموافقة من تاريخ الاعتماد حتى نهاية شهر رمضان قبل قيامه بأي إجراء، حتى يتمكن التفتيش العام والمحلي من المتابعة والتأكد من اقتصار الأمر على قراءة القرآن وعدم فتح المسجد للصلاة.
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