AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مرتديا النقاب.. أحمد موسى يكشف كيف تم القبض على مرشد الإخوان

الإثنين 27/أبريل/2020 - 11:30 م
لحظة القبض على بديع
لحظة القبض على بديع
Advertisements
حمزة شعيب
استعرض الإعلامي أحمد موسى، مقطع فيديو للحظة القبض على الإرهابي حازم صلاح أبو إسماعيل.


وقال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج على "على مسئوليتي"على قناة "صدى البلد"، "أتقبض على حازم أبو إسماعيل في الدقي والمنطقة كانت تصفق وتزغرد"، مردفا "أبو إسماعيل من أخطر عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، أما خيرت الشاطر أهبل".


وتابع أحمد موسى، "بعرض لحظة القبض عليه عشان تشوفوا عملتوا إيه، استدعيتوا الجيش وواجهتوا التيار اللي حاول تقسيم الوطن واللعب باسم الدين بمشاركة أعوانهم في ذلك الوقت".


وأضاف "محمد بديع دخل إلى ميدان الشهيد هشام بركات مرتديا النقاب، ثم هرب بعد فض الميدان وأقام في عمارة محيطة وبعد دخول الشرطة أكثر من مرة للشقة المقيم بها يجدون جميع المقيمين مرتدين النقاب وفي المرة الأخيرة بعد نزولهم عادوا سريعا على غير المتوقع وعثروا على بديع بعد أن خلع النقاب".


وأوضح "صفوت حجازي حاول الهروب إلى ليبيا للانضمام إلى الجماعات الإرهابية في سوريا وأنكر علاقته بالإخوان".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد موسى: الإرهابى هشام عشماوي عند الإخوان أهم من محمد مرسي وخيرت الشاطر

لقطة تسوي مليون جنيه.. أحمد موسى يستعرض لحظة القبض على خيرت الشاطر.. فيديو

ترشيحاتنا

عوض تاج الدين: أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورورنا في مصر متوقعة

من 150 إلى 375 جنيها شهريا.. صرف حافز إضافي لموظفي الدولة أول يوليو المقبل

أخبار النادي الأهلي.. 8 قرارات مهمة من مجلس الخطيب.. بالأسماء.. 14 لاعبا تحت مفرمة الرحيل

الرجاء يتقدم بطلب رسمي لـ الزمالك بسبب حميد أحداد

عروس تتوفى بعد 3 أيام من الزفاف بسبب إصابتها بفيروس كورونا

بسبب أحداث ثورة 30 يونيو.. مسلسل الاختيار يجتاح تويتر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ بنطلون جلد لامع .. بوسي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

بعدما طلبت من رامز جلال خلعه.. تعرف على ماركة حذاء أمينة خليل المثير للجدل.. صور

بالأحمر الناري.. سيرين عبد النور تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة