مرتديا النقاب.. أحمد موسى يكشف كيف تم القبض على مرشد الإخوان

استعرض الإعلامي أحمد موسى، مقطع فيديو للحظة القبض على الإرهابي حازم صلاح أبو إسماعيل.









وقال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج على "على مسئوليتي"على قناة "صدى البلد"، "أتقبض على حازم أبو إسماعيل في الدقي والمنطقة كانت تصفق وتزغرد"، مردفا "أبو إسماعيل من أخطر عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، أما خيرت الشاطر أهبل".









وتابع أحمد موسى، "بعرض لحظة القبض عليه عشان تشوفوا عملتوا إيه، استدعيتوا الجيش وواجهتوا التيار اللي حاول تقسيم الوطن واللعب باسم الدين بمشاركة أعوانهم في ذلك الوقت".









وأضاف "محمد بديع دخل إلى ميدان الشهيد هشام بركات مرتديا النقاب، ثم هرب بعد فض الميدان وأقام في عمارة محيطة وبعد دخول الشرطة أكثر من مرة للشقة المقيم بها يجدون جميع المقيمين مرتدين النقاب وفي المرة الأخيرة بعد نزولهم عادوا سريعا على غير المتوقع وعثروا على بديع بعد أن خلع النقاب".









وأوضح "صفوت حجازي حاول الهروب إلى ليبيا للانضمام إلى الجماعات الإرهابية في سوريا وأنكر علاقته بالإخوان".



