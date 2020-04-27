أحمد موسى يقتبس جملة المنسي: كلنا على العهد.. شاهد

أشاد الإعلامي أحمد موسى ، بمسلسل الاختيار الذي يجسد شخصية الشهيد الراحل أحمد المنسى، مردفا:"عايزين 20 مسلسل زي الاختيار مش في رمضان بس طول السنة، لدينا آلاف من أحمد المنسي في القوات المسلحة والشرطة".





وتابع موسى خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي" والمذاع عبر قناة صدى البلد،:"يحكي جزءا فقط من التاريخ وبيورينا حجم الشر اللي تعرضت ليه البلد من جماعة الإخوان الإرهابية".





وتابع:"الجيش والشرطة حمونا من تهديدات جماعة الإخوان الإرهابية، وضحوا من أجل الشعب ونحن فخورون بالشهداء".





وأكمل موسى:"لازم تبقى عارف بلدك عملت إيه ومحدش يضحك عليك في أي لحظة، محدش يأثر علينا ولا يشككنا في مؤسساتنا، زي ما قال المنسي كلنا على العهد".





ونشر برنامج على مسئوليتي صورة مرشد الجماعة الإرهابية محمد بديع بالنقاب مؤكدا أن كبير الجماعة بالنقاب والآن يتحدثون عن الإرهاب وتشويه الصورة.



