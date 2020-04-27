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فن

مسلسل النهاية الحلقة 4 .. ناهد السباعي تضع مولودها الأول

الإثنين 27/أبريل/2020 - 11:34 م
يوسف الشريف مسلسل
يوسف الشريف مسلسل النهاية
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أحمد إبراهيم
شهد مسلسل النهاية الحلقة 4 تطورا جديدا في الأحداث حيث استطاع أحد الأنظمة الحديثة والتي تحارب قوات الأمن أن يحمى زين "يوسف الشريف" من الوقوع أسيرا لهم. 


ويوافق زين على التوجه معهم إلى مدينتهم والتي تهدف إلى محاربة قوات الأمن وتسعى لتغيير الكون للأفضل من خلال الاستعانة بالمبتكرين والمبدعين ومنهم زين الذى اخترع مشروع الطاقة. 


وفي المقابل تلد ناهد السباعي طفلا يدعى يحيى وذلك بعد خروجها من المستشفى ويسعى زين للاطمئنان على زوجته وابنه وهو ما يتحقق على الرغم من أنه يعد من الممنوعات داخل المدينة الجديدة.
 

ومن ناحية أخرى تكتشف قوات الأمن مكان الروبوت الذى صنعته سهر الصايغ بمساعدة الريس عزيز "عمرو عبد الجليل" وهو على نفس شكل زين. 


مسلسل النهاية يقوم ببطولته يوسف الشريف وسهر الصايغ وعمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وتأليف عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامي. 
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