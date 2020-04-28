أحمد زاهر يشوِّق متابعيه للأحداث التالية في مسلسل البرنس.. شاهد

شارك الفنان أحمد زاهر جمهوره عبر حسابه على "إنستجرام"، بفيديو جديد لـ"بوستر" مسلسل البرنس الذي الذي يجسد بطولته مع الفنان محمد رمضان.

وعلق أحمد زاهر على الفيديو "ربنا يستر من اللي جاي#رضوان #فتحي #مسلسل _البرنس".





وانهالت علية التعليقات من متابعيه، وجاءت بين "عاش يا رجالة" و"الاداء تحفة" و "عالي اوي بجد" و "عمل ممتاز بصراحة".





ويشارك أحمد زاهر في بطولة مسلسل البرنس كل من "محمد رمضان و نور وروجينا وإدوارد ورحاب الجمل ونجلاء بدر دنيا عبدالعزيز ومحمدعلاء وسلوى عثمان وأحلام الجريتلي وعبدالعزيز مخيون، ومن إخراج محمد سامي.





وتدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.







