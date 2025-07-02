كل ما تريد معرفته عن مرض الخرف .. أسباب الإصابة وسبل الوقاية

يعد مرض الخرف من أمراض العصر المستعصية وفقا لما أورده موقع «أبونيت.دي» ذلك أن الخرف هو مرض عصبي يشمل مجموعة واسعة من الأعراض، أبرزها فقدان الذاكرة وتدهور القدرات المعرفية الأخرى مثل التفكير واللغة والتوجيه.

أسباب الخرف

الموقع المتخصص في الدراسات الطبية ويعد البوابة الرسمية للصيادلة الألمان، أفاد بأن أسباب الخرف وعوامل الخطورة المؤدية إليه تتمثل في السكتات الدماغية وتصلب الشرايين، ما يُضعف تدفق الدم إلى الدماغ، بالإضافة إلى ارتفاع ضغط الدم وقلة الحركة وفقدان السمع غير المُعالج والتدخين وشرب الخمر.

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وأشار «أبونيت.دي» إلى أنه يمكن للعلاجات الحالية إبطاء تطور الخرف، وخاصةً مرض الزهايمر، مثل علاجات الأجسام المضادة، التي تكافح رواسب البروتين. ومع ذلك، لا يوجد علاج شافٍ حتى الآن.

سبل الوقاية من الخرف

يعد اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام وعلاج الاكتئاب من التدابير الوقائية المهمة، كما تتمتع التفاعلات الاجتماعية بتأثير وقائي.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للأنشطة العقلية، مثل حل الكلمات المتقاطعة وتعلم لغات جديدة وتعلم العزف على الآلات الموسيقية، أن تقلل من خطر الإصابة بالخرف.