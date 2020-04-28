تراجع جديد في الخام الأمريكي بسبب كورونا

كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء، عن تراجع خام برنت الأمريكي عن مستوى 20 دولارا للبرميل، في حين هوى الخام الأمريكي 25%.





وارجع الخبراء وفق ما نقلته الصحف الامريكية السبب وراء هذا التراجع إلى هروب المستثمرين بسبب نقص قدرات التخزين في ظل الأزمة الحالية.





واصبح- منذ تفشي فيروس كورونا المستجد- الطلب على الوقود منخفض بنسبة 30%، كما امتلأت منشآت النفط في العالم بنحو 85%.





وأنهت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط جلسة التداول منخفضة 4.16 دولار، أو 24.6 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 12.78 دولار للبرميل.





وتراجعت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 1.45 دولار، أو 6.8 بالمئة، لتسجل عند التسوية 19.99 دولار للبرميل.