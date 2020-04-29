أخطاء وأطعمة على السحور تزيد العطش والإرهاق خلال الصيام.. وكيف تتجنب الإرهاق وترفع المناعة في رمضان

3 أخطاء على السحور تزيد العطش والإرهاق خلال الصيام أطعمة على مائدة السحور لمحاربة العطش ورفع المناعة نصائح للابتعاد عن الأطعمه المسببة للإرهاق أثناء الصيام وتؤثر على الكلى





كوارث صحية عديدة يقوم بها الكثيرون على مائدة السحور تؤدي إلى زيادة شعورك بالعطش والإرهاق مع ساعات الصيام، إليك أبرز تلك الأخطاء لمحاربة العطش، وأطعمه لترطيب الجسم وتمنحك شعورا بعدم العطش طول فترة الصيام.

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1- الكافيين..



تناول الكافيين على مائدة السحور يسبب الأرق ويدر البول فيتخلص الجسم من الماء.





2- الحلويات..



تناول الحلويات على السحور يحرق السكريات، فتنخفض نسبة السكر في الدم ويزيد الشعور بالجوع والعطش





3- المخللات..

تحتوي على نسبة عالية من الأملاح فتزيد الشعور بالعطش.





4- اللحوم..



صعبة الهضم وتخلص الجسم من كمية كبيرة من الماء في البول خاصة إذا كانت مطهية بكم كبير من البهارات مما يشعرنا بالعطش.





5- المشروبات الغازية..



تحتوي على الكربون الذي يتسبب في الشعور بالامتلاء وانتفاخ المعدة.





6- الإسراف في المنبهات..







أفضل سحور







على الجانب الآخر أكدت الدكتورة مها رادميس إستشارى التغذية أن أفضل مائدة للسحور خلال رمضان هى التي يتم فيها الاهتمام بتناول الأطعمة المرطبة مثل الزبادي واللبن الرايب والخضروات فهى لا ترهق الجسم خلال الصيام؛ لأن هذه الأطعمة تقلل الشعور بالعطش وتنظم عملية الهضم وتقلل الانتفاخ المسبب للإرهاق والتعب العام خلال الصيام.

و يجب الاعتماد على تناول خبز بلدي بدلًا من الفينو والأبيض لأنه يزيد من الشبع ولا يرفع معدلات السكر في الدم ولا يسبب العطش كما يمكن تناول الفاكهة قبل السحور للحصول على الفيتامينات والمعادن الهامة لجسمك





كما أن أفضل طبق يمكن تقديمه لطفلك طبق السلطة فهو يساعد أيضا فى تخفيض ارتفاع ضغط الدم وامتصاص الأملاح وإخراج الفضلات ما يؤدي إلى التقليل من ارتفاع ضغط الدم.

ويعد طبق السلطة الأفضل على مائدة السحور لمساعدته فى تحسين الهضم لغنى مكوناته بالألياف التى تساعد على تحسين حركة الأمعاء وتسهيل الهضم



