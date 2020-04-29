سحورك عندنا .. بيض بالخضراوات وبطاطس بطريقة جديدة

يقدم صدى البلد يوميا وجبة سحور غير تقليدية بمكونات مختلفة، حتى لا يمل الصائم من تناول الفول والأجبان يوميا ومع هذه الاختيارات لابد من الاهتمام بتقديم الخضروات وخصوصا الورقية والبروتين في هذه الوجبة لتؤمن للجسم المياه والطاقة اللازمة في نهار اليوم التالي.







سحور اليوم مكونة من بيض بالخضراوات و بطاطس بيوريه حيث يحتوي البيض على العديد من الفيتامينات والمعادن والألياف، التي تساعدك على تحمل الصيام، وإشباع جسدك بالطاقة، وتحمل العطش طوال فترة الصوم.





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بيض بالخضراوات للشيف إلهام فتحي:

المقادير :

1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود ملح حسب الرغبة 2 فلفل خضراء حارة 4 بيضات 2 بصل مفروم مكعبات طماطم مقشرة ومقطعة

طريقة التحضير:

فى وعاء على النار أضيفى البصل وقلبي حتى يذبل وأضيفي الفلفل والطماطم واتركي المزيج على النار لحوالي 5 دقائق.

أضيفي البيض بدون تحريك وغطي الوعاء واتركيه على نار هادئة حتى ينضج البيض.



بطاطس بوريه:

مكونات بطاطس بوريه بالمقادير:

3 ثمرات بطاطس مسلوقة ملح و فلفل أسود 2 ملعقة دقيق 3 ملاعق بقسماط مطحون بيضة

طريقة عمل بطاطس بوريه:

اسلقي البطاطس في ماء مغلي ثم اهرسيها في وعاء وضيفي لها الملح والفلفل الأسود شكلي البطاطس على هيئة أقراص أو أصابع حسب رغبتك.



