المغرب يسجل 37 إصابة جديدة بكورونا.. والإجمالي 4289 حالة

أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم الأربعاء عن تسجيل 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد إلى 4289 حالة.





وفي سياق منفصل وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية نقلا عن "المركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها " أن عدد من ظهرت نتائج اختباراتهم للفيروس " إيجابية " بعد تماثلهم للشفاء في البلاد بلغ 277 شخصا.





وأفادت "اللجنة السريرية المركزية للتحكم في الأمراض الناشئة " بأنه لم يتم العثور على الفيروس حيا في هذه الحالات، مما يدحض النظريات القائلة إن الفيروس يُعاد تنشيطه أو التعرض للعدوى مرة أخرى.





وأوضحت اللجنة أن النتائج ظهرت "إيجابية " لأن بقايا الفيروس ظلت في أجسادهم وظهرت في الاختبار.





يذكر أن كوريا الجنوبية تستخدم حاليا اختبار تفاعل سلسلة "البوليميراز للنسخ العكسي " (بي سي آر) لتشخيص الإصابة بكورونا ، ويعمل هذا الاختبار على إيجاد المعلومات الجينية للفيروس ، أو الحمض النووي للفيروس في العينة المأخوذة من المريض.







