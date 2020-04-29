AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

المغرب يسجل 37 إصابة جديدة بكورونا.. والإجمالي 4289 حالة

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 12:54 م
المغرب يسجل 37 إصابة
المغرب يسجل 37 إصابة جديدة بكورونا.. والإجمالي 4289 حالة
Advertisements
سمر صالح
أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم الأربعاء عن تسجيل 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد إلى 4289 حالة.

وفي سياق منفصل وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية نقلا عن "المركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها " أن عدد من ظهرت نتائج اختباراتهم للفيروس " إيجابية " بعد تماثلهم للشفاء في البلاد بلغ 277 شخصا.

وأفادت "اللجنة السريرية المركزية للتحكم في الأمراض الناشئة " بأنه لم يتم العثور على الفيروس حيا في هذه الحالات، مما يدحض النظريات القائلة إن الفيروس يُعاد تنشيطه أو التعرض للعدوى مرة أخرى.

وأوضحت اللجنة أن النتائج ظهرت "إيجابية " لأن بقايا الفيروس ظلت في أجسادهم وظهرت في الاختبار.

يذكر أن كوريا الجنوبية تستخدم حاليا اختبار تفاعل سلسلة "البوليميراز للنسخ العكسي " (بي سي آر) لتشخيص الإصابة بكورونا ، ويعمل هذا الاختبار على إيجاد المعلومات الجينية للفيروس ، أو الحمض النووي للفيروس في العينة المأخوذة من المريض.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فيروس كورونا..لماذا يحمل لقب التاجي؟ ومتى ينتهي؟

كورونا يعاود إصابة المتعافين.. لغز يحير العلماء والمسئولين في كوريا الجنوبية

في هذه الحالات.. يتعرض مريض الكورونا للانتكاسة بعد الشفاء

اكتشاف خطير.. فيروس كورونا يظل خامدا في أجسام المتعافين

دراسات اليوم: مرضى السكري معرضون للوفاة بكورونا.. كيف يظل الفيروس خاملا في أجساد المتعافين.. تجنب الزهايمر بإتباع هذا النظام الصحي

خبراء: نتائج اختبارات "كورونا" تظهر إيجابية للمرة الثانية بسبب بقايا الفيروس "غير الحية"

ترشيحاتنا

الأمير تركي الفيصل يكشف سرًا خطيرًا عن عمر البشير وأسامة بن لادن

ليست في نهاية العام.. علماء يكشفون موعد انتهاء جائحة كورونا

الأرصاد: طقس الغد معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا.. والعظمى في القاهرة 28

أخبار الرياضة | مرتضى منصور يفتح النار في أكثر من جبهة.. علي معلول يكشف حقيقة تقاضيه 3 ملايين دولار من رامز مجنون رسمي

ما حكم تأخير الغسل من الجنابة إلى بعد الفجر في رمضان .. الإفتاء تجيب

بنك عوده يبلغ بإيجابية حالة مصابة بكورونا في أحد المباني الإدارية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل توجد علاقة بين إصابة الطفل بـ فيروس كورونا والصدمة التسممية؟.. اعرف الحقيقة

بجلد الثعبان.. عبير صبري تتألق بإطلالة صيفية جريئة.. شاهد

لم تعان من السعال أو الحمى.. مصابة بـ كورونا توثق أعراض المرض يوما بيوم