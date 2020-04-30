الجهاد العولمي.. ورؤية «داعش» لـ«فيروس الكورونا»

ناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس القول بأن البشرية تواجه عدوًا مشتركًا COVID-19 ، وبالتالي لابد من "وقف إطلاق النار العالمي". فى حين أوضح أن داعش ترى الأشياء بشكل مختلف.

وفي مقال افتتاحي في رسالته الإخبارية الأسبوعية ، أخبر داعش أعضاءه أن حربهم الشاملة مستمره ، حتى مع انتشار الفيروس. علاوة على ذلك ، فقد أخبرتهم أن أنظمة الأمن الوطنية والدولية التي تساعد على إبقاء الجماعه والتنظيم تحت السيطرة الدوليه على وشك الانهيار بسبب انهماك السلطات فى حروب الكورونا العالمي وهو بالتالى لحظه نادرة للتنظيم.

وأمرت داعش التنظيمات المتحالفة معها في جميع أنحاء العالم بالقيام بذلك بالضبط. على الرغم من أن بعض أعضاء التحالف العالمي لهزيمة داعش قد أعلنوا بالفعل أنهم سيسحبون القوات من العراق بسبب مخاوف من انتشار COVID-19 ، إلا أنه ينبغي على الدول ، قدر الإمكان الحفاظ على التعاون الدولي لمكافحة داعش الذي كان حيويًا للحد من عمليات التنظيم .

فعلى سبيل المثال فإن التنسيق بين الولايات المتحده الامريكيه وفرنسا ومالى والنيجر قد تراخى مما فتح للتنظيم مجالات جديده غير معهوده. لم تكن داعش وحدها اسيرة هذا الاعتقاد بل قام قادة الجماعات الجهاديه لإسلامية بتغيير الأولوياتها على اساس ان الجيوش المحاربه ستعطى الأولوية للحرب ضد الفيروس التاجي وبالتالى تسمح للعمليات الإرهابية ان تستفحل وطنيا واقليميا وعالميا.





وقال حسن نصر الله زعيم حزب الله في خطاب "اليوم نواجه عدوًا تهديده واضح وكبير وواسع. هذا التهديد لا يتوقف عند الحدود ، بل يشمل العالم. نحن في خضم حرب ، إنها حرب عالمية يخوضها الناس ويكشفون ان حكومات العالم فشلت فى معالجتها ".





وأضاف نصر الله أنه "في أي معركة هناك هدف وعدو، فإن المشكلة في هذه المعركة هي أن العدو هو" فيروس كوروني "مجهول من جميع جوانبه. لقد أصبح تهديده واضحًا لجميع الناس".





فى قول اخر ، انها حرب المؤمنين ضد الفيروس. وأشارت داعش إلى أن الفيروس التاجي اندلع في ووهان بالصين ، وأن الحكومة الصينية تقمع مسلمي الأويغور. وغيرت جماعة داعش موقفها وأصدرت تعليمات حول كيفية التعامل مع الفيروس التاجي.





وسلطت النشرة الإخبارية للتنظيم الضوء على "القلق المتزايد بشأن انتشار الفيروس المعدي" ، مضيفة أن "هذا قد دفع منظمة الصحة العالمية إلى حالة طوارئ". وأكدت وزارة الصحة الصومالية في 16 مارس 2020 ، أول حالة لـ Covid-19 .





وحددت المريض كمواطن صومالي عاد من الصين. في محاولة للحد من انتشار الفيروس ، أعلنت الحكومة الصومالية تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية التي تصل أو تغادر البلاد. تواجه الحكومة الصومالية تحديات لسلطتها في أجزاء عديدة من البلاد. تقع مساحات شاسعة من البلاد في أيدي حركة الشباب المسلحة المرتبطة بالقاعدة ، والتي لم تسمح لأي معلومات بالخروج من تلك المناطق فيما يتعلق بانتشار COVID-19 .أعلن أبوعبيدة ، زعيم حركة الشباب ، أن المجموعة علقت جميع أنشطتها بعد تفشي الوباء .





وفى لبنان وايران رغم إن تفشي الفيروس التاجي في لبنان هو أحدث أزمة تضرب دولة في ظل الاضطرابات السياسية المستمرة ، والاحتجاجات الجماهيرية المناهضة للحكومة والأزمة الاقتصادية الحادة. الا انه حتى 13 مارس 2020 ، تجاهل النظام الإيراني وحزب الله الوباء ، وحتى ذلك الحين، كانت أولوياتهما تتعلق بالعمليات العسكرية بدلًا من رفاهية الشعبين الإيراني واللبناني. بل واشتكى الكثيرون في لبنان ، بما في ذلك الشيعة أنفسهم، من الرحلات الجوية الإيرانية القادمة إلى لبنان ادت إلى انتشار الفيروس.





لكن نصر الله لم يشرح هذا فى خططه. تم الإبلاغ عن أول حالة للفيروس التاجي في لبنان في 23 فبراير 2020 وهى حاله امرأة فى 45 عامًا صنفت إيجابية بعد قدومها من مدينة قم الإيرانية للبنان. علما ان الكثير من الإيرانيين المصابين بالفيروس يتم علاجهم في مستشفيات حزب الله الخاصة. فى قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس هو منطقة ذات كثافة سكانية عالية (أكثر من 2 مليون شخص) ينتشر الفيروس التاجي بسرعة كبيرة مما ادى إلى أزمة إنسانية.





وهناك اعتماد كلى على إسرائيل ومصر في التعامل مع الوباء.أكدت "وزارة الصحة" في قطاع غزة ، في 22 مارس 2020 ، أول حالتين لـCOVID-19 في قطاع غزة. وقد وضعا في الحجر الصحي عند وصولهما من مصر إلى مستشفى ميداني في بلدة رفح الحدودية.





وقالت وزارة الصحة التي تسيطر عليها حماس إن مختبرها المركزي مجهز بالكامل بأخصائيين طبيين ومعدات لفحص عينات من حالات فيروسات تاجية مشتبه بها.أقامت سلطات حماس مستشفى مؤقتًا يحتوي على 30 سريرًا و 8 غرف للعناية المركزة على معبر رفح. تم تصميم المستشفى لعلاج مرضى الفيروس التاجي الذين يدخلون قطاع غزة عبر مصر.





أصدر أبو بكر Shekau ، زعيم فصيل بوكو حرام الانفصاليين من المتطرفين في نيجيريا ، مقطعًا صوتيًا وتصوير تدابير الإبعاد الاجتماعي التي أغلقت المساجد على أنها اعتداء على الإيمان. نفذ المتطرفون الإسلاميون في أواخر مارس الماضي هجومهم الأكثر دموية حتى الآن ضد جيش تشاد، وهو مساهم مهم في جهود أفريقيا المتزايدة لمكافحة الإرهاب. وقتل 92 جنديا على الأقل بالقرب من الحدود مع نيجيريا والنيجر.





وقتل مقاتلون تابعون لتنظيم القاعدة 29 جنديًا في مالي في 19 مارس 2020. وقامت الجماعة الاسلامية المتطرفة في شمال موزمبيق بسلسلة من الهجمات على نطاق غير مسبوق في الأسابيع الأخيرة.

وشهد العراق ، حيث دفع الوباء التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لوقف أنشطة التدريب وسط انسحاب مخطط له من عدة قواعد، تصاعدا في هجمات داعش.في مارس ألغت القيادة الأمريكية الإفريقية تمرينين رئيسيين مع حلفاء أفارقة "لاعتبارات حماية القوة".





من المرجح أن تتخذ الوحدات العسكرية الإفريقية، التي كانت ضعيفة بالفعل، إجراءات وقائية لأن الفيروس يهدد صفوفها. وهكذا يتم استخدام اللاجئون والمعتقلون - وهما مجتمعان بالفعل عرضة للتجنيد المتطرف - للمرض الجديد بشكل خاص. وقد دعت القاعده المجاهدين الى بذل جهود إضافية لتحرير أعضاء التنظيم من السجون .