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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة مطروح تطلق قافلة طبية مجانية بمنطقة أولاد مرعي والنصر لمدة يومين

قافلة طبية
قافلة طبية

تنظم مديرية الصحة بمطروح، قافلة طبية مجانية بمنطقة اولاد مرعى والنصر التابعة للإدارة الصحية بمطروح يومي الاثنين والثلاثاء (٦ - ٧) مايو الجارى, وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وتتضمن اعمال القافلة الطبية، الكشف والعلاج بالمجان للتخصصات الطبية المختلفة. 

 

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يأتى ذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان وتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتقديم الخدمات الصحية وصرف العلاج بالمجان والوصول إلى المواطنين في المناطق والقرى والتجمعات الأكثر احتياجا. 

 

وأكد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، ان جهود الدولة واضحة في إطلاق الحملات والمبادرات والقوافل الطبية في كافة قرى ومراكز المدن الثمانية بمحافظة مطروح وتوفير العلاج اللازم للمرضى وكافة متطلباتهم الصحية، مؤكدا العمل على دعم وخدمة المواطنين في شتى المجالات والمجال الصحى على وجه الخصوص من أجل راحتهم وشعورهم بالرضا التام. 

 

وقال وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، صباح اليوم الأحد إنه تم إعداد وتجهيز كل ما يخص اعمال القافلة لخدمة اهالينا بمنطقة سيدي حنيش وابو مرقيق والقري والجمعات المجاورة لها .

 

وأشار "سالم" إلي أن القافلة يجرى تنفيذها تحت اشراف الدكتور حجازي احمد منسق القوافل العلاجية بالمديرية وتضم العديد من التخصصات منها (الاطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - وامراض النساء والتوليد- التثقيف الصحى) بواسطة نخبة من الأطباء المهره والمتخصصين، بالاضافة الي تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات المعملية والاشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، بالاضافة لعمل ندوات التوعية الصحية واستطلاع آراء بعض المواطنين تجاه الخدمات المقدمة لهم.

 

ونوه وكيل وزارة الصحة ان ندوات التوعية والتثقيف تتضمن نشر الوعى بالقضية السكانية وتحقيق الأهداف المرجوة من الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية، واستمرارًا لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية للنهوض بمستوى الخدمة الطبية وبذل اقصى الجهود لتوفير الخدمة الطبية التشخيصية والعلاجية لجميع المواطنين وبصفة مستدامة .

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