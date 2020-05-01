AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

طريقة عمل شوربة خضار بالكريمة

الجمعة 01/مايو/2020 - 04:46 م
طريقة عمل شوربة خضار
طريقة عمل شوربة خضار بالكريمة
Advertisements
اسماء محمد
نقدم لكم طريقة عمل شوربة خضار بالكريمة بخطوات الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا على قناة سي بي سي سفرة.


مقادير شوربة خضار بالكريمة:
2 جزر مسلوق 
2 بصل مسلوق 
فصوص ثوم مسلوقة
 2 كوسة مسلوقة 
كرفس مسلوق 
مشروم 
دقيق 
زبدة 
مكعب مرقة 
1 كوب كريمة 
بواقي دجاج مسلوقة 
رشة خضرة للتزيين 

طريقة تحضير شوربة خضار بالكريمة:
* يرفع الدقيق مع الزبدة على النار مع التقليب ثم يضاف مكعب مرقة

* يقلب المحتوى ثم يضاف الماء ثم الخضراوات مع الاستمرار في التقليب

* يشوح المشروم في زبدة على النار ثم يضاف وتضاف بواقي الدجاج

* تضاف الكريمة ثم تترك الشوربة حتى تمام النضج

* ترفع عيدان الكرفس ثم تهرس الشوربة بالساحق اليدوي وتقدم بالهنا مزينة بالخضرة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طريقة عمل شوربة العدس بـ 5 وصفات متنوعة

طريقة مبتكرة لعمل شوربة جمبري

طريقة عمل طاجن عدس بالخضار .. فيديو

لو مش بتعرفي تطبخيه .. 3 وصفات مختلفة لـ المشروم

7 فوائد غير متوقعة للمشروم جعلته طعام ملوك الفراعنة.. و3 وصفات لذيذة ومتنوعة لتناوله في المنزل

طريقة عمل شوربة السبانخ للشيف أميرة شنب

ترشيحاتنا

الاختيار.. وزير الداخلية الأسبق يروي لـ"صدى البلد" كواليس محاولة اغتياله على يد هشام عشماوي

أخبار الرياضة.. أول تعليق من كهربا بعد ظهوره في برنامج رامز جلال.. أحمد فتحي ينعي صديقه.. إيفونا يغازل جماهير الأهلي

بالدموع والنحيب.. لحظات تشييع جنازة الضابط الشهيد عبدالحميد صبحي.. شاهد

عجز العالم وفعلها العرب.. تفاصيل نجاح أول علاج لـ كورونا بـ الإمارات

بعد إصابته بـ كورونا..صحفي فرنسي: أمير قطر السابق بين الحياة والموت

ودعت البراءة.. 20 صور تكشف تطور إطلالات منة عرفة فى عيد ميلادها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اذهب للمستشفى حالا.. 5 أعراض خطيرة لـ فيروس كورونا

لا يستحب تناولها .. أضرار القهوة على مرضى السكر

شاهد .. تويوتا راف فور معدلة بواجهة لامبورجيني اوروس