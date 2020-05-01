نقدم لكم طريقة عمل شوربة خضار بالكريمة بخطوات الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا على قناة سي بي سي سفرة.
مقادير شوربة خضار بالكريمة:
2 جزر مسلوق
2 بصل مسلوق
فصوص ثوم مسلوقة
2 كوسة مسلوقة
كرفس مسلوق
مشروم
دقيق
زبدة
مكعب مرقة
1 كوب كريمة
بواقي دجاج مسلوقة
رشة خضرة للتزيين
طريقة تحضير شوربة خضار بالكريمة:
* يرفع الدقيق مع الزبدة على النار مع التقليب ثم يضاف مكعب مرقة
* يقلب المحتوى ثم يضاف الماء ثم الخضراوات مع الاستمرار في التقليب
* يشوح المشروم في زبدة على النار ثم يضاف وتضاف بواقي الدجاج
* تضاف الكريمة ثم تترك الشوربة حتى تمام النضج
* ترفع عيدان الكرفس ثم تهرس الشوربة بالساحق اليدوي وتقدم بالهنا مزينة بالخضرة