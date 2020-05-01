نقدم لكم طريقة عمل شوربة خضار بالكريمة بخطوات الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا على قناة سي بي سي سفرة.









مقادير شوربة خضار بالكريمة:

2 جزر مسلوق

2 بصل مسلوق

فصوص ثوم مسلوقة

2 كوسة مسلوقة

كرفس مسلوق

مشروم

دقيق

زبدة

مكعب مرقة

1 كوب كريمة

بواقي دجاج مسلوقة

رشة خضرة للتزيين





طريقة تحضير شوربة خضار بالكريمة:

* يرفع الدقيق مع الزبدة على النار مع التقليب ثم يضاف مكعب مرقة





* يقلب المحتوى ثم يضاف الماء ثم الخضراوات مع الاستمرار في التقليب





* يشوح المشروم في زبدة على النار ثم يضاف وتضاف بواقي الدجاج





* تضاف الكريمة ثم تترك الشوربة حتى تمام النضج



