الأولى صهيونية والثانية ممثلة إباحية.. ماذا بين عمرو واكد وميا خليفة؟





فيلم عمرو واكد مع جال جادوت





وكان عمرو واكد أعلن في نوفمبر 2019 مشاركته في فيلم wonder woman الجزء الثاني والذي تقوم ببطولته الممثلة الإسرائيلية، وهو ما فتح النار على الممثل عمرو واكد المقيم خارج مصر هاربا من الملاحقة الأمنية عقب محاولته لإثارة الشغب واتهامه بنشر الأكاذيب والشائعات وإحداث فوضى في الشارع المصري.





ووُجهت انتقادات جماهيرية لعمرو واكد، جميعها حملت أوجه المقارنة بين بدايات الممثل التي جسد من خلالها دور الشاب الفدائي جهاد في فيلم أصحاب ولا بيزنس، وبين انتهاء الحال به مع ممثلة إسرائيلية منبوذة عربيا.

وجال جادوت هي ممثلة إسرائيلية ولدت في الأراضي الصهيونية عام 1985، وخدمت عامين في الجيش الإسرائيلي حيث تفتخر بذلك في حديثها دائما.





عمرو واكد يشارك ميا خليفة في مسلسل جديد





لم تهدأ عاصفة اشتراك عمرو واكد مع الممثلة الإسرائيلية في عمل سينمائي واحد، حتى فاجأ الممثل المصري الهارب من الملاحقة القضائية الجماهير بعمل فني آخر يجمعه هذه المرة مع ممثلة الأفلام الإباحية الإباحية الأمريكية من أصل لبناني ميا خليفة.





وتداول عدد من مستخدمي السوشيال ميديا تريلر المسلسل الأمريكي «رامي - RAMY» حيث ظهر فيه الممثل المصري كما ظهرت في لقطات التريلر ميا خليفة من الممثلين المشاركين في العمل.





وميا خليفة هي عارضة أمريكية من أصل لبناني اشتهرت كممثلة أفلام إباحية، وأصبحت من أشهر الممثلات في مجالها حول العالم قبل أن تقرر الاعتزال مؤخرا.

ما يزال الممثل المصري الهارب عمرو واكد، يفاجئ الجماهير بخطوات فنية مثيرة للجدل خلال الفترة الأخيرة، بعدما ارتبط اسمه مؤخرا بالممثلة الإباحية ميا خليفة ومن قبلها الإسرائيلية جال جادوت المعروفة بتعصبها لإسرائيل ومجابهتها للقضية الفلسطينية وحقوق الفلسطينيين في تأسيس دولة المستقلة.