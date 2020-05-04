طبيب بيراميدز: فترة التوقف أضرت كثيرًا باللياقة البدنية للاعبين

قال الدكتور محمد شيحة، رئيس الجهاز الطبي بفريق نادي بيراميدز، إن فترة توقف الأنشطة الرياضية أثرت كثيرًا بالسلب على اللياقة البدنية للاعبين.





وأضاف شيحة خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك: "التدريبات المنزلية بالطبع غير كافية لحفاظ اللاعبين على لياقتهم البدنية".





وأنهى شيحة تصريحاته مؤكدًا أن اللاعبين عليهم التدريب بشكل مختلف خلال الصيام في شهر رمضان، متمنيًا عودة النشاط الرياضي مستقبلًا ونهاية الأزمة.



