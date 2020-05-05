ارتفاع أسعار النفط بفضل آمال الطلب على الوقود مع تخفيف قيود كورونا

أسعار النفط مجددًا اليوم الثلاثاء، بفضل آمال تعافي الطلب على الوقود مع بدء بعض الولايات الأمريكية والدول الأوروبية والآسيوية في تخفيف إجراءات عزل عام فرضتها لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد. قفزتمجددًا اليوم الثلاثاء، بفضل آمال تعافي الطلب على الوقود مع بدء بعضفي تخفيف إجراءات عزل عام فرضتها لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.

الخام الأمريكي ارتفاعا. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 9.9% أو 2.01 دولار إلى 22.40 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:05 بتوقيت غرينتش. وتلك هي الجلسة الخامسة على التوالي التي يشهد فيها

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 6.9% أو 1.87 دولار مسجلة 29.07 دولار للبرميل لتصعد للجلسة السادسة على التوالي.

مواقع البناء وفتح أبواب المتنزهات والمكتبات . وتحسنت توقعات الطلب على الوقود مع بدء ولايات أميركية وعدة دول منها إيطاليا وإسبانيا والبرتغال والهند وتايلاند بالسماح للبعض بالعودة لعملهم واستئناف العمل في

خطوط الطيران الدولية لأشهر . لكن محللين قالوا إن الطلب العالمي على النفط تهاوى على الأرجح بنحو 30 بالمئة في أبريل وإن التعافي من المرجح أن يكون بطيئا خاصة مع توقعات باستمرار توقف أغلب عمليات

هذا وتجاهلت الأسواق قرارا من الجهة التنظيمية للطاقة في ولاية تكساس الأميركية، أكبر ولاية منتجة للنفط في أميركا، بالتخلي عن مقترح لخفض الإنتاج بنسبة 20% في ظل خفض السعودية وروسيا ودول أخرى كبرى منتجة للنفط وشركات بارزة لإنتاجها.