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أخبار البلد

مطار مرسى علم يستقبل رحلة طيران قادمة من تنزانيا والسودان تقل 157 مصريًا

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 08:44 م
مطار مرسى علم
مطار مرسى علم
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نورهان خفاجي
استقبل مطار مرسى علم، اليوم الثلاثاء، رحلة طيران جديدة قادمة من تنزانيا والسودان، وعلى متنها 157 مصريًا من العالقين في البلدين، في إطار خطة الدولة لإعادة المصريين العالقين بالخارج.

واستقبل فريق الحجر الصحي بالمطار، ركاب الرحلة وجرى توقيع الكشف الطبي عليهم وقياس درجات الحرارة وإجراء عمليات التطهير والتعقيم لحقائب وأمتعة الركاب ونقلهم في مجموعات بحافلات مجهزة ومعقمة إلى أحد الفنادق السياحية بمدينة مرسى علم لقضاء فترة الحجر الصحي والتي تصل إلى 14 يومًا.

كانت وزارة الطيران المدنى، أعلنت عن تسيير رحلات طيران استثنائية لعودة المصريين العالقين بالخارج، وذلك بالتنسيق مع وزارتي الهجرة والخارجية، في ظل تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية، منذ منتصف مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.
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