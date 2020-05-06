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توك شو

طبيب الغلابة يبكي على الهواء: أبويا وصاني على الفقراء.. فيديو

الأربعاء 06/مايو/2020 - 01:46 ص
طبيب الغلابة
طبيب الغلابة
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هاني حسين
قال الدكتور  محمد مشالي، طبيب الغلابة، إنه تخرج في كلية طب قصر العيني وتم تعيينه في الوحدات الريفية، مضيفا:" اختلطت بالمرضى المساكين والفقراء".

وأضاف "مشالى" في تصريحات تليفزيونية للإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "تعاطفت مع الفقراء والمساكين وغير القادرين على تحمل تكاليف العلاج".

وتابع قائلاً: "أبويا غرس في حب الفقراء وقال لي" اوعى يجيلك واحد غلبان وتاخد منه فلوس الكشف"، مضيفا: "لقد أعطتني الدنيا اكثر مما اتمنى واستحق وانا راضي بما قسمه الله لي ونشأت في بيئة متوسطة".

وأكمل مشالي باكيا: "ووالدي قال لي إن مصاريف كلية الطب غالية ولكن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر أصدر قرار مجانية التعليم ولولا قرار عبد الناصر مكنتش اتعلمت ".

واختتم: "طالما أنا قادر على العطاء لا يهم عمري وسني".
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