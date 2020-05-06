طبيب الغلابة يبكي على الهواء: أبويا وصاني على الفقراء.. فيديو

قال الدكتور محمد مشالي، طبيب الغلابة، إنه تخرج في كلية طب قصر العيني وتم تعيينه في الوحدات الريفية، مضيفا:" اختلطت بالمرضى المساكين والفقراء".
وأضاف "مشالى" في تصريحات تليفزيونية للإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "تعاطفت مع الفقراء والمساكين وغير القادرين على تحمل تكاليف العلاج".
وتابع قائلاً: "أبويا غرس في حب الفقراء وقال لي" اوعى يجيلك واحد غلبان وتاخد منه فلوس الكشف"، مضيفا: "لقد أعطتني الدنيا اكثر مما اتمنى واستحق وانا راضي بما قسمه الله لي ونشأت في بيئة متوسطة".
وأكمل مشالي باكيا: "ووالدي قال لي إن مصاريف كلية الطب غالية ولكن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر أصدر قرار مجانية التعليم ولولا قرار عبد الناصر مكنتش اتعلمت ".
واختتم: "طالما أنا قادر على العطاء لا يهم عمري وسني".