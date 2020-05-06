حصاد أول محصول قمح مزروع بمياه الصرف الزراعي في الوادي الجديد

شهدت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد حصاد محصول القمح بأحد المزارع بمركز الداخلة التي تروى على مياه الصرف الزراعي يرافقها سيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد واللواء محمد الفحام رئيس مركز الداخلة والمهندس منصور إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للمياه الجوفية.

وأشادت مجدي بالإنتاج وأسلوب الري المعتمد بالمزرعة التي أقيمت على مساحة ٣ أفدنة وتم ري جزء منها بمياه الصرف الزراعي.





وأوضحت أن ذلك يأتي كتجربة للتوسع بها في عمليات ري المحاصيل لترشيد استهلاك المياه والحفاظ على المخزون الجوفي بالإضافة إلى الحد من مخاطر برك الصرف الزراعي.





وقال المهندس منصور إبراهيم وكيل وزارة الري بالوادي الجديد إن هذه التجربة سوف تفتح الباب أمام جميع المزارعين نحو التوسع في زراعة القمح على مياه الصرف الزراعي التي يوجد منها كميات كبيرة في البرك والمصارف الزراعية نتيجة الري بالغمر وعدم ترشيد المياه.

وأشار إلى أن هذه الكميات مهدرة وغير مستغلة كما أنها تشكل خطرا كبيرا على الزراعات والمناطق السكنية المحيطة بها، لذلك ستتم إعادة تدوير واستغلال هذه المياه مرة أخرى في زراعة هذا الصنف من محصول القمح.

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