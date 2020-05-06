مجلس_الوزراء_انقذ_طلاب_التخرج يتصدر تويتر.. والطلاب: عايزين بحث مش تأجيل

#مجلس_الوزراء_انقذ_طلاب_التخرج فيما

استغاث

طلاب التخرج بمجلس الوزراء لإلغاء

الامتحانات

واستبدالها

بالأبحاث كسنوات النقل.

فيما جاءت تغريدات الطلاب كالتالى:

-محدش ليه الحق انه يتحكم في مستقبلنا

#مجلس_الوزراء_انقذ_طلاب_التخرج.

-وعلق أخر "مش هننزل حياتنا اهم

لو طالب نزل واتصاب هيبقي ايه الحل

#مجلس_الوزراء_انقذ_طلاب_التخرج".

-وأضاف أخر "حياتنا وحياة أهالينا مش لعبه

#مجلس_الوزراء_انقذ_طلاب_التخرج".

وأكد أخر "الاعداد في تزايد مستمر بشكل كبير

#مجلس_الوزراء_انقذ_طلاب_التخرج

وأضاف اخر "احنا زي النقل ولا احنا ضد الفيروس

#مجلس_الوزراء_انقذ_طلاب_التخرج

وعلقت أخرى "عاوزين بحث مش عايزين تاجيل #مجلس_الوزراء_انقذ_طلاب_التخرج.

كان المجلس الأعلى للجامعات أعلن أنه بالنسبة لطلاب الفرقة الدراسية النهائية بجميع الكليات، تقرر تأجيل الامتحانات التي كان مقررا عقدها في نهاية الفصل الدراسي الثاني، لاجتياز مقررات هذا الفصل؛ لحين انتهاء فترة تعليق الدراسة، على أن تتولى الجامعات وضع الجداول والضوابط اللازمة لتنفيذ ذلك، مع مراعاة منح الطلاب فترة زمنية ملائمة قبل إجراء الاختبارات.