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رياضة

حمادة صدقي يحكي قصة الاعتداء عليه بـ "المطواه"

الخميس 07/مايو/2020 - 05:11 م
حمادة صدقي
حمادة صدقي
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عبدالله هشام
تذكر حماده صدقي المدير الفني الحالى لفريق سموحة واقعة في بداية مشوارة كلاعب مع كرة القدم ، واضاف انه تعرض لإصابة في الظهر بعد الاعتداء عليه بأسلحة بيضاء . 

وفي تصريحات إذاعية مع شوبير عبر إذاعة اون سبورت اف ام قال صدقي : كنت ألعب في مرحلة 19 سنة رغم أن سني 17 سنة فقط واشتبكنا مع أحد اللاعبين في مباراة في أسيوط وضربت أحد اللاعبين وقمت "بفتح حاجبه". 

وأضاف صدقي  : بعد شهر عدت لأخوض مباراة تحت 17 مع فريقي الأساسي في نفس الملعب وفوجئت بعائلة نفس اللاعب تنتظرني ونزلوا الملعب بالأسلحة البيضاء للانتقام مني ، ولولا كابتن أبو حباجة لتعرضت لما لا يحمد عقباه وبالفعل تعرضت لإصابة خفيفة "بالمطواه" في ظهري 

وكان حمادة صدقي اقترح ان يكون الموسم القادم استثنائيا في حالة الغاء الموسم الحالي ويتم تصعيد الفرق والغاء الهبوط ويكون الدورى الممتاز الموسم القادم من مجموعتين.

وتمني صدقي عودة النشاط الكروي مثلما بدأت بعض الدول الأوروبية وكنت أدرس فكرة عودة التدريبات بشكل مجموعات 5 لاعبين في الملعب لكن ننتظر قرار العودة من الدولة حتى نجهز جميع اللاعبين. 
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