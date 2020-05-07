حمادة صدقي يحكي قصة الاعتداء عليه بـ "المطواه"

تذكر حماده صدقي المدير الفني الحالى لفريق سموحة واقعة في بداية مشوارة كلاعب مع كرة القدم ، واضاف انه تعرض لإصابة في الظهر بعد الاعتداء عليه بأسلحة بيضاء .





وفي تصريحات إذاعية مع شوبير عبر إذاعة اون سبورت اف ام قال صدقي : كنت ألعب في مرحلة 19 سنة رغم أن سني 17 سنة فقط واشتبكنا مع أحد اللاعبين في مباراة في أسيوط وضربت أحد اللاعبين وقمت "بفتح حاجبه".





وأضاف صدقي : بعد شهر عدت لأخوض مباراة تحت 17 مع فريقي الأساسي في نفس الملعب وفوجئت بعائلة نفس اللاعب تنتظرني ونزلوا الملعب بالأسلحة البيضاء للانتقام مني ، ولولا كابتن أبو حباجة لتعرضت لما لا يحمد عقباه وبالفعل تعرضت لإصابة خفيفة "بالمطواه" في ظهري