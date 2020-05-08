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الطفل إسلام أسامة يكشف تفاصيل ما كتبه فى نعي البطل أحمد المنسي

الجمعة 08/مايو/2020 - 12:15 ص
البطل أحمد المنسي
البطل أحمد المنسي
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حمزة شعيب
قال الطفل إسلام أسامة، إنه يعشق الشهيد البطل أحمد المنسى، وعرف سيرته من خلال مسلسل "الاختبار"، وتابع: "أنا كتبت رسالة لربنا وخبتها تحت المخدة ..وقلت اشيلها لما أكبر افتكرها وأدخل الصاعقة.. ودعيت ربنا يحقق ليا حلمى وأدخل الصاعقة".

وأضاف "أسامة"، خلال حواره مع الإعلامى وائل الإبراشى، ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، قائلًا: "ماما كانت تحكى لى عن مصر، ولكن لما شفت مسلسل الاختيار تأثرت جدًا وكتبت رسالة إلى الله سبحانه وتعالى أن يجعلنى شهيدا مثل الشهيد المنسى ..تأثرت بالشهيد  لأنه يدافع عن وطنه ..أمى تواصلت مع زوجة الشهيد المنسى، وذهبنا لمقابلتها".

ولفت  إلى أنه عندما تساءل عن سر تمسك شهداء الجيش المصرى بسلاحهم حتى بعد استشهادهم، قالت لى والدتى لأن ده عقيدة الجيش المصرى..وبعدين سمعت جزءا من النشيد اللى بيقوله..  لا اتركه قط حتى أذوق الموت".

ولفت الطفل، إسلام أسامة، إلى أن الإسلام بريء من الإرهابيين، الذين يرتدون عباءة الدين، ويقومون بحرق المساجد والكنائس وقتل الأبرياء.
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