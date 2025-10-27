قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأرصاد تحذر سكان القاهرة والمحافظات المحيطة بسبب هذه الظاهرة
أدعية النبي في الصلاة.. احفظها كما جاءت في سنة الرسول
تفاصيل عقد جون إدوارد في الزمالك وحقيقة الشرط الجزائي
اللجنة المصرية لإغاثة غزة: شكرا للقيادة المصرية لجهودها المستمرة بدعم القطاع
يتصرف بعقلية طفل.. سر أزمة لامين يامال في كلاسيكو الأرض
مفاوضات مفتوحة.. موقف فيستون ماييلي من الانتقال إلى الأهلي
بالونات الهيليوم تغزو المجال الجوي.. ليتوانيا تغلق الحدود مع بيلاروسيا
علاقة عاطفية وسم في العصير.. الداخلية تكشف تفاصيل جريمة إنهاء حياة سيدة وأطفالها
سيراميكا كليوباترا: نسعى للاستمرار على قمة الدوري.. وهدفنا المشاركة القارية
رئيس غزل المحلة: الأهلي تواصل معنا لضم ثلاثي الفريق الأول
جريمة الجيزة.. صاحب محل يقـ.تل سيدة وأطفالها الثلاث بسبب علاقة عاطفية
500 ألف مريض سنويا.. طوارئ قصر العيني تقدم خدماتها عبر غرف إنقاذ متخصصة

محمد شحتة

أكد الدكتور حسام صلاح، رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بجامعة القاهرة، أن إدارة الجودة تعد من أهم الإدارات داخل المستشفيات الجامعية والمنظومات التعليمية بشكل عام، موضحًا أن إدارة الجودة تقوم برفع مخرجات عملها إلى عميد الكلية، ومدير تنفيذ المستشفيات، ورؤساء الأقسام المعنيين، ومديري المستشفيات الفرعية، لضمان متابعة وتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة.

وأشار خلال لقاء ببرنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز" إلى أن قياس الأداء يتم عبر مؤشرات «KPI» وهي أدوات تقيس ما يهدف المستشفى إلى تحسينه موضحًا أن علوم الجودة تعتمد على القياس المستمر لتحديد نقاط القوة والضعف، موضحًا أن أبرز المؤشرات العالمية تشمل نسب مدد الإقامة، ونسب العدوى المكتسبة داخل المستشفى «Hospital Acquired Infections»، وفترة بقاء المريض في الطوارئ، إذ كلما كانت فترة انتظار المريض قصيرة حتى حصوله على الخدمة العلاجية، كلما كانت خدمة الطوارئ أكثر كفاءة وتوازنًا.

وشدد على أن طوارئ قصر العيني تقدم خدمة طبية متميزة، حيث تستقبل سنويًا نحو 500.000 مريض، بمعدل يومي يصل إلى حوالي 1,700 مريض، مضيفًا أن الحالات الطارئة تشمل انسدادات الشرايين في القلب والمخ، والإصابات التي تحتاج تدخلًا سريعًا مثل إصابات الشرايين الكبرى، وكذلك نزيف المخ الطارئ الذي يتطلب تدخلًا عاجلًا لإنقاذ حياة المريض.

وأوضح أنه من بين الإنجازات المهمة في طوارئ قصر العيني، إنشاء غرف عمليات إنقاذ المريض وهي غرف قريبة من مدخل الطوارئ وعلى مقربة من الأطباء، لتقديم تدخل سريع في الدقائق أو الثواني الحاسمة، ما يحدث فرقًا بين حياة المريض أو تعرضه لإعاقة دائمة.
 

