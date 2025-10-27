أحمد المغاوري: ما يحدث بين أمريكا والصين حرب تجارية فى أساسها استعراض قوة

أكد الدكتور أحمد المغاورى رئيس لجنة التجارة والاستثمار فى منظمة التجارة العالمية، أن ما يحدث بين أمريكا والصين حرب تجارية، وفى الأساس هى استعراض قوة، ولكن الصين لديها أوراق ضغط أكثر من أوراق الضغط الموجودة لدى أمريكا.

وأضاف أحمد المغاورى خلال مداخلة عبر زووم لبرنامج كلمة أخيرة الذى يقدمه الإعلامى أحمد سالم، على قناة ON، أن الصين تستطيع أن تصدر فى كل مكان فى العالم، لكن أمريكا لديها احتياجات من المعادن النادرة لا تستطيع أن توفرها إلا من الصين، والأخيرة تحتكر هذا القطاع المهم من الصناعات الدقيقة.

أوضح أحمد المغاورى أن تداعيات الاتفاق التى تحدث ما بين أمريكا والصين سيؤدى لارتفاع الدولار إلى أن تستقر الأوضاع بين الدولتين والذى سيستغرق بعض من الوقت.

تابع أحمد المغاورى، منظمة التجارية العالمية متواجدة منذ 30 سنة تحقق منها مكاسب كثيرة، ومن خلال قواعدها تستطيع 166 دولة الاجتماع يوميا لمراجعة سياسات فيما يتعلق بالتجارة والاستثمار.