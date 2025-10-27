أستاذ الآثار المصرية: مكان المتحف المصري الكبير عبقري.. وحدث افتتاحه سيكون كبيرا

أكد الدكتور طارق توفيق، المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير سابقا، وأستاذ الأثار المصرية القديمة بجامعة القاهرة، أن هناك حالة من السعادة قبل إفتتاح المتحف المصري الكبير، مشيرا إلى أن مصر قامت ببناء معلم كبير، وتم وضعه في مكان عبقري بالقرب من أهرامات الجيزة.

وقال طارق توفيق، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن حدث إفتتاح المتحف المصري كبيرة، مؤكدا أن ملك إسبانيا ستكون زيارته الثانية لمصر.

وتابع أن هناك 100 مرمم كانوا يعملون في المتحف المصري الكبير، إضافة إلى الإداريين والتأمين، مؤكدا أنه كان هناك ما يقرب من 5 ألاف عامل يعملون على مدار الإسبوع