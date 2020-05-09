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فن

ظهور مختلف لسلمى أبو ضيف من أسوان.. شاهد

السبت 09/مايو/2020 - 11:35 م
سلمى ابو ضيف
سلمى ابو ضيف
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اسماء الحسينى
شاركت الفنانة سلمى أبو ضيف جمهورها  صورا جديدة لها أثناء تواجدها في أسوان عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام.

وتلقت سلمى العديد من التعليقات من متابعيها على صورها وجاء أبرزها كالآتي:

نفرتيتي تحفة

حلوة أووى بجد

نفرتيتي أبو ضيف

‫يذكر أن سلمى أبو ضيف شاركت في السباق الرمضاني الماضي 2019 بمسلسل "حدوتة مرة" بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، والفنان مجدي كامل، والفنان أحمد صيام، ومن إخراج ياسمين أحمد، وتأليف عمر عبدالحليم.‬

‫وسلمى أبو ضيف من بين النجمات الشابات المعروف عنهن الجرأة فى نشر الصور على السوشيال ميديا، وربما فى الأدوار التى تلعبها فى الدراما.‬

‫ومن أبرز الأدوار التى ظهرت فيها موهبتها مسلسل "لا تطفئ الشمس" مع المخرج محمد شاكر خضير، ومسلسل "حلاوة الدنيا" مع المخرج حسين المنباوى، فيلم "الشيخ جاكسون" مع المخرج عمرو سلامة.
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