الخميس المقبل.. الجمارك تستكمل مزادًا لبيع بضائع

تعقد إدارة المهمل والبيوع الجمركية بمنفذ دمياط الجمركي التابع لمصلحة الجمارك، الخميس المقبل؛ مزادًا علنيًا لبيع 4 لوطات من بضائع مختلفة.

اقرأ أيضًا:

جمارك دمياط تستكمل عقد مزاد لبيع بضائع بالمخالفة لقرارات الوزراء.. اعرف التفاصيل

4 مليارات جنيه إجمالي ضرائب ورسوم جمارك بورسعيد والسخنة في مارس

جمارك الإسكندرية أفرجت عن سيارات بـ 3.1 مليار جنيه في أبريل





قال تقرير صادر عن مصلحة الجمارك منذ قليل، إن تلك البضائع عبارة عن 4آلاف كرتونة تونة مفتتة درجة ثانية بوزن 26.4 طن، و 104.003 طن من ألواح خشب سويد ، بالإضافة لـ 17.73 طن لدائن وأطباق وعبوات بلاستيكية.

ذكر المنفذ الجمركي أنه من المقرر اجراء المعاينة للبضائع الأربعاء المقبل بمقر الإدارة المركزية لجمارك دمياط، لمدة 3 ساعات تبدأ من الحادية عشر صباحا.

أوضحت مصلحة الجمارك أن دخول المزاد بكراسة شروط ثمنها 400 جنيه ومبلغ تأميني 100 ألف جنيه، علي أن يقدم الراغبين لصورة بطاقتي الرقم القومي والضريبية، علما بأن المزاد يخضع لأحكام قانون التعاقدات الحكومية.

وخلال الأيام الماضية أجل المنفذ الجمركي عقد مزادًا علنيًا نظرًا لعدم إتمام عملية الانعقاد.