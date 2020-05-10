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اقتصاد

الخميس المقبل.. الجمارك تستكمل مزادًا لبيع بضائع

الأحد 10/مايو/2020 - 12:05 ص
موانئ وجمارك
موانئ وجمارك
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محمد يحيي

تعقد إدارة المهمل والبيوع الجمركية بمنفذ دمياط الجمركي التابع لمصلحة الجمارك، الخميس المقبل؛ مزادًا علنيًا لبيع 4 لوطات من بضائع مختلفة.

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قال تقرير صادر عن مصلحة الجمارك منذ قليل، إن تلك البضائع عبارة عن 4آلاف كرتونة تونة مفتتة درجة ثانية بوزن 26.4 طن، و 104.003 طن من ألواح خشب سويد ، بالإضافة لـ 17.73 طن لدائن وأطباق وعبوات بلاستيكية.

ذكر المنفذ الجمركي أنه من المقرر اجراء المعاينة للبضائع الأربعاء المقبل بمقر الإدارة المركزية لجمارك دمياط، لمدة 3 ساعات تبدأ من الحادية عشر صباحا.

أوضحت مصلحة الجمارك أن دخول المزاد بكراسة شروط ثمنها 400 جنيه ومبلغ تأميني 100 ألف جنيه، علي أن يقدم الراغبين لصورة بطاقتي الرقم القومي والضريبية، علما بأن المزاد يخضع لأحكام قانون التعاقدات الحكومية.

وخلال الأيام الماضية أجل المنفذ الجمركي عقد مزادًا علنيًا نظرًا لعدم إتمام عملية الانعقاد.

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