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برلمان

اقتصادية النواب: الإجراءات التقشفية في ظل استمرار كورونا ضرورة

الأحد 10/مايو/2020 - 11:04 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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عبد الرحمن سرحان
علق النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، على تصريحات وزير المالية بشأن الإجراءات التقشفية التي تتخذها الحكومة، مشيرًا إلى أنه إجراء متوقع في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا على اقتصاديات العالم كله وليس مصر فقط.

قال النائب حسن السيد، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن الدولة لن تستطيع أن تقاوم اقتصاديا الوضع الحالي، لذا يجب أن تتجه إلى إيجاد موارد جديدة لدعم الموازنة، إضافة إلى اتباع عدد من الإجراءات التقشفية، التي من شأنها دعم خزانة الدولة هي الأخرى.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بالمتابعة الدقيقة ودراسة الموقف بانتظام فيما يتعلق بالتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا للحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة، ولصون مكتسبات الإصلاح الاقتصادي.

ومن جانبه أكد وزير المالية صمود الوضع المالي والاقتصادي للدولة حتى الآن وقدرته على التعامل مع التحديات الاقتصادية لفيروس كورونا، بالرغم من انخفاض بعض إيرادات الدولة وزيادة بعض النفقات المرتبطة بالتعامل مع الأزمة، إلا أنه في حال استمرار تداعيات الازمة لفترات ممتدة فسيتم اللجوء إلى إجراءات تقشفية من خلال مراجعة أو تجميد بعض بنود المصروفات، لضمان قدرة المالية العامة على مواصلة الوفاء بالتزاماتها.
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