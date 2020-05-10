اقتصادية النواب: الإجراءات التقشفية في ظل استمرار كورونا ضرورة

علق النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، على تصريحات وزير المالية بشأن الإجراءات التقشفية التي تتخذها الحكومة، مشيرًا إلى أنه إجراء متوقع في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا على اقتصاديات العالم كله وليس مصر فقط.





قال النائب حسن السيد، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن الدولة لن تستطيع أن تقاوم اقتصاديا الوضع الحالي، لذا يجب أن تتجه إلى إيجاد موارد جديدة لدعم الموازنة، إضافة إلى اتباع عدد من الإجراءات التقشفية، التي من شأنها دعم خزانة الدولة هي الأخرى.



