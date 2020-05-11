جولة ليلية لمحافظ الفيوم لمتابعة التزام المواطنين والمنشآت بقرارات الحظر

فى جولة ليلية استمرت حتى الساعات الأولى من الصباح، تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه اللواء علاء قنديل مساعد مدير الأمن، عددًا من الأحياء والشوارع والميادين، لمتابعة مدى التزام المواطنين والمنشآت التجارية بقرارات الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، كما تفقد أعمال وتجديد الكوبري العلوي بمدينة الفيوم.





وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن جولة المحافظ الليلية شملت عددًا من المناطق والأكمنة المرورية بمدينة الفيوم، منها منطقة السواقى، وباغوص، ومنشاة عبد الله، والكمين المرورى بشارع أحمد شوقى، حيث تابع المحافظ الإجراءات الأمنية للحفاظ على الانضباط فى الشارع خلال الفترة المقررة لغلق المحال التجارية وحظر سير المواطنين والسيارات.





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وأضاف "التوني" أنه تم ضبط عدد كبير من المواطنين الذين اخترقوا قرارات الحظر، وتم تحرير المحاضر القانونية اللازمة لهم، لافتًا أن المحافظ وجه مدير ادارة المرور، وقوات الشرطة، بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية وتطبيق القانون بكل حسم وقوة على المخالفين لقرارات الحظر، حفاظًا على أرواح المواطنين.





كما شملت الجولة تفقد المحافظ لأعمال إحلال وتجديد الكوبرى العلوى بمدينة الفيوم ، التى تنفذها الهيئة العامة للطرق والكباري وتستمر لمدة 9 أشهر، والتى تم على أثرها إغلاق الكوبري العلوي أمام حركة السيارات والمارة وتسيير محاور مرورية وخطوط سير بديلة، حيث وجه محافظ الفيوم، المهندس المسئول عن المشروع، بإنجاز الأعمال فى المواعيد المقررة، مشددًا على ضرورة التزام جميع العاملين بالمشروع بالإجراءات الوقائية والاحترازية وارتداء الكمامات الطبية حفاظًا على صحتهم.





وناشد محافظ الفيوم، جموع المواطنين، بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة للتصدى للعدوى بفيروس كورونا المستجد، والحفاظ على سلامتهم بالمكوث فى المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة، مشددًا على ‏اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بكل حزم ضد المخالفين لقرارات الحظر.