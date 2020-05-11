جولة ليلية لمحافظ الفيوم لمتابعة التزام المواطنين والمنشآت بقرارات الحظر

فى جولة ليلية استمرت حتى الساعات الأولى من الصباح، تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه اللواء علاء قنديل مساعد مدير الأمن، عددًا من الأحياء والشوارع والميادين، لمتابعة مدى التزام المواطنين والمنشآت التجارية بقرارات الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، كما تفقد أعمال وتجديد الكوبري العلوي بمدينة الفيوم.
وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن جولة المحافظ الليلية شملت عددًا من المناطق والأكمنة المرورية بمدينة الفيوم، منها منطقة السواقى، وباغوص، ومنشاة عبد الله، والكمين المرورى بشارع أحمد شوقى، حيث تابع المحافظ الإجراءات الأمنية للحفاظ على الانضباط فى الشارع خلال الفترة المقررة لغلق المحال التجارية وحظر سير المواطنين والسيارات.
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وأضاف "التوني" أنه تم ضبط عدد كبير من المواطنين الذين اخترقوا قرارات الحظر، وتم تحرير المحاضر القانونية اللازمة لهم، لافتًا أن المحافظ وجه مدير ادارة المرور، وقوات الشرطة، بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية وتطبيق القانون بكل حسم وقوة على المخالفين لقرارات الحظر، حفاظًا على أرواح المواطنين.
كما شملت الجولة تفقد المحافظ لأعمال إحلال وتجديد الكوبرى العلوى بمدينة الفيوم، التى تنفذها الهيئة العامة للطرق والكباري وتستمر لمدة 9 أشهر، والتى تم على أثرها إغلاق الكوبري العلوي أمام حركة السيارات والمارة وتسيير محاور مرورية وخطوط سير بديلة، حيث وجه محافظ الفيوم، المهندس المسئول عن المشروع، بإنجاز الأعمال فى المواعيد المقررة، مشددًا على ضرورة التزام جميع العاملين بالمشروع بالإجراءات الوقائية والاحترازية وارتداء الكمامات الطبية حفاظًا على صحتهم.
وناشد محافظ الفيوم، جموع المواطنين، بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة للتصدى للعدوى بفيروس كورونا المستجد، والحفاظ على سلامتهم بالمكوث فى المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بكل حزم ضد المخالفين لقرارات الحظر.